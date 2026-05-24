ONLINE: Dánsko - Itálie. Outsideři stále bojují o první body, Slováci vyzvou Kanadu
Nedělní program na hokejovém šampionátu nabízí porci celkem čtyř utkání. Od 16.20 se pokusí Velká Británie poprvé na turnaji bodovat, vyzývá Lotyšsko. Ve stejnou dobu se pokusí tentýž úkol splnit i Italové proti Dánům.Od 20.20 stoprocentní Finové změří síly s Rakušany. Slovensko po sobotní prohře s Českem nastoupí proti Kanadě. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|5
|5
|0
|0
|0
|24:5
|15
|3
Rakousko
|5
|3
|0
|0
|2
|14:20
|9
|4
Německo
|6
|2
|0
|1
|3
|17:19
|7
|5
Lotyšsko
|5
|2
|0
|0
|3
|10:16
|6
|6
USA
|5
|1
|1
|0
|3
|14:17
|5
|7
Maďarsko
|5
|1
|0
|0
|4
|10:23
|3
|8
Velká Británie
|5
|0
|0
|0
|5
|4:23
|0
Skupina B
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0