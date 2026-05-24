ONLINE: Slovensko - Kanada 0:1. Dánové slaví záchranu, Britové po debaklu sestupují

Dylan Cozens a Sidney Crosby slaví gól proti Slovensku
Nedělní program na hokejovém šampionátu nabízí porci celkem čtyř utkání. Velká Británie schytala šestigólový příděl od Lotyšska a sestupuje z elitní divize MS. Třemi body (1+2) zazářil na straně Lotyšů Eduards Tralmaks. Dánsko přetlačilo Itálii až po samostatných nájezdech. Dvoubodový zisk jim ovšem postačil k jistotě záchrany. Od 20.20 Finové změří síly s Rakušany. Slovensko po sobotní prohře s Českem nastoupí proti Kanadě. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

Velká Británie - Lotyšsko 0:6

Britové prohráli v Curychu s Lotyšskem 0:6 a po roce sestoupí zpět do skupiny A divize I. Před pondělním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce tři body na Maďarsko, kterému podlehli 0:5. Lotyši jsou s devíti body ze šesti utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko5500024:515
3Rakousko5300214:209
4Lotyšsko6300316:169
5Německo6201317:197
6USA5110314:175
7Maďarsko5100410:233
8Velká Británie600064:290

    Skupina B

    Dánsko - Itálie 3:2 sn.

    Zisk dvou bodů Dánům stačil k záchraně v elitní kategorii. O tu budou v pondělním existenčním souboji se Slovinskem usilovat Italové, kteří nyní získali první bod v turnaji. O výhře Dánska rozhodl jediný proměněný nájezd, o který se postaral zkušený útočník Patrick Russell. Oba italské góly dal Tommy Purdeller.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada5410025:1014
    2Česko5401016:1013
    3Slovensko5310118:1011
    4Norsko5301117:1010
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko6110412:225
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie600154:231

