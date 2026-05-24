Předplatné

Slovensko odpadlo ve třetí třetině a schytalo od Kanady pět gólů. Dánsko slaví záchranu

Dylan Cozens a Sidney Crosby slaví gól proti Slovensku
Dylan Cozens a Sidney Crosby slaví gól proti SlovenskuZdroj: ČTK
Sidney Crosby si proti Slovensku připsal jednu asistenci
Macklin Celebrini během utkání proti Slovensku
Martin Faško-Rudáš během utkání s Kanadou
Kristián Pospíšil se trefil proti Kanadě a oslavil jeden z největších gólů kariéry
Italové slaví gól proti Dánsku
Mikkel Aagaard (vlevo) se raduje z gólu
Lotyši smázli Británii 6:0
10
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
MS v hokeji
Vstoupit do diskuse (1)

Nedělní program na hokejovém šampionátu nabídl porci celkem čtyř utkání. Velká Británie schytala šestigólový příděl od Lotyšska a sestupuje z elitní divize MS. Třemi body (1+2) zazářil na straně Lotyšů Eduards Tralmaks. Dánsko přetlačilo Itálii až po samostatných nájezdech. Dvoubodový zisk jim ovšem postačil k jistotě záchrany. Finové si poradili s Rakušany 5:2 a jsou na turnaji dál stoprocentní. Slovensko vzdorovalo dvě třetiny Kanadě, v té třeti odpadlo a připsalo si porážku 1:5. O čtvrtfinále si to proto rozdá v rozhodujícím zápase proti Švédsku. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

Velká Británie - Lotyšsko 0:6

Britové prohráli v Curychu s Lotyšskem 0:6 a po roce sestoupí zpět do skupiny A divize I. Před pondělním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce tři body na Maďarsko, kterému podlehli 0:5. Lotyši jsou s devíti body ze šesti utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále.

Finsko - Rakousko 5:2

MS v hokeji 2026

LIVE
06Detail
LIVE
52Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Rakousko6300316:259
4Lotyšsko6300316:169
5Německo6201317:197
6USA5110314:175
7Maďarsko5100410:233
8Velká Británie600064:290

    Skupina B

    Dánsko - Itálie 3:2 sn.

    Zisk dvou bodů Dánům stačil k záchraně v elitní kategorii. O tu budou v pondělním existenčním souboji se Slovinskem usilovat Italové, kteří nyní získali první bod v turnaji. O výhře Dánska rozhodl jediný proměněný nájezd, o který se postaral zkušený útočník Patrick Russell. Oba italské góly dal Tommy Purdeller.

    Slovensko - Kanada 1:5

    MS v hokeji 2026

    LIVE SN
    32    Detail
    LIVE
    15    Detail

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Česko5401016:1013
    3Slovensko6310219:1511
    4Norsko5301117:1010
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko6110412:225
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie600154:231

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2026

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů