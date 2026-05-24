Prásk, prásk! Pospíšil neudržel nervy, Češi ano. I díky tomu jsme vyhráli, věděl Voženílek
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Když seděl na trestné lavici, několikrát zlostně prásknul hokejkou o plexisklo. Video z hokejového šampionátu následně obletělo sociální sítě. Potom to zopakoval i při návratu na střídačku. Prásk! Slovenský útočník Kristián Pospíšil, opora brněnské Komety, při derby ukázal, že krocení emocí není jeho nejsilnější zbraní. Což čeští hráči dobře věděli… Ne, že by ho chtěli provokovat, ale mantra zněla: Neoplácet! „Vyhráli jsme i díky tomu, že jsme udrželi nervy na uzdě,“ popisoval po vydřeném vítězství 3:2 útočník Daniel Voženílek. Program MS v hokeji 2026 >>>
Čekalo se, co předvede. Někteří slovenští reportéři odhadovali, že od Pospíšila přijde výbuch ještě dřív. Možná už v prvním střídání.
A opravdu. Snažil se dohrát českého obránce Tomáše Cibulku a přitom se zranil. S krvavým šrámem odjel do kabiny, vrátil se až na druhou část. Kamery ho zabíraly, na zubech byla vidět krev. Každé střídání odmakal ze všech sil, energie z něj vyzařovala.
Přesně v tom je jeho síla. Jenže přišlo to, co se očekávalo. Zkrat. „Ale není to tak, že bychom se na něj speciálně připravovali. Máme dost zkušený tým na to, abychom věděli, že to různí hráči zkouší. Oni se vyfaulovali, i to nám pomohlo k výhře,“ popisoval Voženílek.
Čeští hráči ale odmítají, že by se dopředu snažili Pospíšila rozhodit. Ne. Spíš si kladli na srdce, aby neopláceli. Pevné nervy udržel i statný útočník Jaroslav Chmelař, kterého po odpískání krosčekoval právě horkokrevný útočník Komety.
Český mladík neoplácel, naopak provokativní gestem na něj ukázal, že má zamířit na trestnou lavici. O to víc Pospíšil běsnil.
Když v početní výhodě skóroval Martin Kaut, několikrát mlátil holí o plexisklo. Následně si to chtěl vyříkat s rozhodčími, ale ti o debatu neměli zájem. V návalu zlosti pak Pospíšil praštil holí ještě na střídačce.
Kristian Pospisil wasn't thrilled about the Czech goal. #MensWorldspic.twitter.com/zzTLcBA0dB— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 23, 2026
„Věděli jsme, že se někteří hráči mohou vyfaulovat. Rozhodčí ho dvakrát napomenuli, potřetí šel ven. Ne vždycky to tak je, ale tohle byla dobrá práce od rozhodčích,“ uvedl český kapitán Roman Červenka.
Bylo cítit, že český tým má spoustu zkušených borců, kteří věděli, že právě tudy vede cesta k úspěchu. Neoplácet. Udržet nervy. Do potyčky s ním se dostal i obránce Michal Kempný, ale počínal si chytře. Trest vyfasovali oba.
„Nechtěl jsem dělat věci, které by mě stály vyloučení, že bych oslabil tým. Já jsem se jen držel, stál, nevím, za co jsem byl vyloučený. Bylo to na obou stranách. Nehledal bych v tom nic speciálního. Každý bojujeme za svůj tým, děláme maximum,“ vykládal pak už v klidu mistr světa z Prahy z roku 2024.
Pospíšil v sezoně odehrál za Kometu 50 zápasů, ve kterých získal 43 bodů (14+29). K tomu nastřádal 44 trestných minut. Shodou okolností úplně stejně jako v té předešlé.
Mezi novináře přišel i uřícený gólman Josef Kořenář. Jeden z klíčových strůjců důležitého vítězství. Ochotně odpovídal, často si lapačkou utíral pot. Mluvil i o tom, že se hráčům podařilo udržet nervy v mezích.
„Spíš se snažili oni rozhodit nás. My jsme se drželi našeho plánu. Jasně, když do vás někdo jde, nenecháte si to líbit. Ale myslím, že jsme měli chladnější hlavy. Tím jsme si došli pro vítězství,“ kvitoval český gólman.
Znovu potvrdil, že se s rolí české jedničky dokáže výborně popasovat. V hale bylo vedro. Ale on je zvyklý. „V O2 aréně je to taky takové. A tady k tomu ještě stojím dvacet minut na rozhovorech!“ pousmál se.
Reportéři už stejně žádnou otázku neměli, takže ho pustili. „Hezky jsem si o to řekl, co?“ pousmál se a šel do kabiny užít si vítězný pokřik.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0