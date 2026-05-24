Švédové se hádali a nadávali, tvrdí Norové. Tre Kronor hrozí fiasko jako před pěti lety
Obrovská senzace oštemplovala českou účast ve čtvrtfinále mistrovství světa. Jistotu dodala překvapivá sobotní výhra Norska nad Švédskem 3:2. Tým Tre Kronor po nečekaném selhání vypadl z postupových pozic a nemá situaci ve svých rukou. „Tohle se hodně vzdaluje tomu, co chceme. Švédsko by mělo vždycky bojovat o medaile,“ prohlásil útočník Lucas Raymond, po jehož chybné rozehrávce na modré čáře v polovině třetí části rozhodl Eirik Salsten. „Je to katastrofa,“ shrnul expert televize Viaplay Erik Granqvist.
Norové nečekaným vítězstvím zamotali skupinu. Švédy porazili na šampionátu po patnácti letech a vůbec poprvé v normální hrací době. Jeden gól dali z přesilovky, dva v početní nevýhodě, včetně vítězné trefy. Po třetí prohře v turnaji výběru s třemi korunkami na dresech hrozí, že podruhé v historii bude chybět ve čtvrtfinále.
„Netuším, co se děje, že v důležitých zápasech podáváme tak mizerné výkony. V Avicii Areně na loňském mistrovství světa to bylo bez energie, špatná disciplína. Tady je to zase bez energie a špatná disciplína. Proč se to děje? Dá se říct, že když se něco takového přihodí jednou, můžou hrát roli malé rozdíly. Ale kašlu na malé rozdíly, když se to stane čtyři roky po sobě v šesti velkých turnajích! Když jdeme na hřiště a není tam vidět vášeň,“ hněval se expert Grandqvist na kanálu Viaplay.
Odpovědnost svalil na trenérský štáb Sama Hallama. „Taky bych chtěl vidět, aby někdo z nich ukázal na střídačce trochu energie. Vím, že Sam je akademický kouč a navenek se moc neprojevuje. Tak ať někdo z těch ostatních ukáže trochu elánu, ať už je to kdokoli. Podívejte se na Norsko. Kluci tam sedí, trenéři jdou k nim a povzbuzují je. To je sakra rozdíl. Myslím, že je špatné vyjet na led a podat takhle mizerný výkon. Švédsko musí být lepší, což samozřejmě záleží na trenérech a hráčích,“ pokračoval Grandqvist.
Podle výpovědí norských hráčů se Švédové o přestávce mezi třetinami u kabiny poštěkali. „Po druhé třetině v chodbě křičeli a byli na sebe naštvaní. Cítili jsme, že jsme se jim dostali pod kůži a že ve švédském týmu panuje frustrace. To hrálo v náš prospěch, povzbudilo nás to,“ citoval deník Expressen obránce Maxe Krogdahla, který působí ve švédském Skelleftea a všechno viděl zblízka.
Švédský bek Oliver Ekman-Larsson situaci takhle nevnímal. „Ne, nemyslím si. Z naší strany to tak aspoň nebylo, šlo asi čistě o jejich pohled na věc,“ pravil. Údajnou hádku mezi švédskými hráči označil za výmysl. „Navzájem se povzbuzujeme, stejně jako při jiných zápasech,“ uvedl.
Švédové pry nadávali
Bývalý skvělý útočník Mikael Renberg ve studiu Viaplay prohlásil, že za takové situace hráči měli dostat od trenérů kartáč, aby se probrali. „Sam přinesl dobrou energii. Snažíme se jako tým a jsme semknutá parta, tím víc to bylo mrzuté,“ reagoval s odstupem Ekman-Larsson.
Norové měli přesto pocit, že Švédové byli během utkání rozhození. „Bylo zatraceně fajn dostat se jim pod kůži,“ řekl dvougólový střelec Noah Steen. „Nadávali na špatný led, že je mokrý. Upínali pozornost na jiné věci. My se dokážeme sakra soustředit a držet se herního plánu,“ dodal.
V roce 2021 v Rize se Švédům poprvé stalo, že skončili už po bojích ve skupině. Podlehli tehdy Bělorusku a Dánsku. Letos hrozí podobné fiasko. Podle největší hvězdy týmu Raymonda je neúspěchem už to, že se dostali do situace, kdy musí bojovat o play off do poslední chvíle.
„Nechtěli jsme se dostat do takové situace, ale tak to teď prostě je. V tuhle chvíli jsme zklamaní. Ale zbývá nám ještě utkání se Slovenskem, ve kterém budeme hrát o postup do play off,“ uvedl Raymond.
Celek Tre Kronor odcestoval do Švýcarska s ambicemi bojovat o zlato a získat medaili. Po porážkách s Kanadou, Českem a v sobotu s Norskem vypadl z postupových pozic. Našlapaný tým s deseti posilami z NHL a talentovanými mladíky zabředl do složité situace. S devíti body mu patří páté místo a už je jisté, že se nedostane před český tým. Na rozdíl od nejbližších konkurentů má před sebou už jen jeden zápas.
Klíčový duel svedou v úterý večer se Slováky, kteří se ještě předtím střetnou s Kanadou. Norsko v pondělí odpoledne nastoupí proti českému týmu, v úterý hraje s Dánskem. K postupu jim stačí dva body ze dvou utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0