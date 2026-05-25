Norsku chybí peníze, bojuje i o politiky. Přesto kosí obry. Česko, pozor na povstání
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Mají dvakrát méně registrovaných hokejistů než Česko. Početně se pohybují spíš na úrovni Číny, Běloruska a Slovenska. „Velký den pro norský hokej,“ pronesl dvougólový hrdina Noah Steen, když outsider ze severu na mistrovství světa skolil Švédsko 3:2. Už předtím se svými spoluhráči pořádně vystrašil Kanadu (5:6p), která zachraňovala dva body srovnáním necelé dvě minuty před koncem. V pondělí je soupeřem Česko. A Norové chystají další revoluci. I kvůli politice a penězům. Program MS v hokeji 2026 >>>
Před dvěma lety německá platforma Statista sbírala data o počtu hráčů ledního hokeje u zástupců IIHF. Norsko zařadila na 13. místo s deseti tisíci plejery. Hluboko za Švédsko (62 tisíc), o Kanadě ani nemluvě (470). Oba obry Seveřané v minulých dnech obrali, Tre Kronor porazili. Pozor si musí dát také Česko, které se ve zmíněném předloňském srovnání pohybovalo mnohem výš s údajem 24 425 hráčů.
To ovšem nebrání Norům, aby na světovém šampionátu spouštěli revoltu. Dříve prakticky bezpohlavní mančaft, který přijížděl na turnaj s cílem zvládnout udržovací zápas proti největšímu otloukánkovi skupiny, sahá po dlouhých 14 letech po čtvrtfinále. Naposledy ho hrál v roce 2012, kdy mu pomohla krádež bodu s Českem nebo kanonáda 12:4 proti Německu.
Senzační výhra a Jágrův proslov
Rok předtím si Norové sáhli na šesté místo, nejlepší výsledek v moderní historii. Navázali na šok z Kolína nad Rýnem, kde v roce 2010 ve skupině zcela ochromili později zlaté Čechy. Na naprosto senzační výhru, po níž nastal slavný proslov Jaromíra Jágra, si už ovšem velká část současného norského kádru ani nevzpomíná. Třeba katovi Švédů Steenovi bylo pět let.
„Zápas z toho roku si už nepamatuji, i když jsem se na něj pravděpodobně díval v televizi. Jenom doufám, že něco takového zopakujeme. Máme sebevědomí, hrajeme dobrý turnaj a proti Čechům snad budeme pokračovat,“ pověděl Steen.
Jedním z těch, kdo před 16 lety národní tým nachytali, byl mladý střelec Mats Zuccarelo (Aasen). Po slavném vystoupení se odrazil do NHL, pro zjednodušení si odebral druhou část příjmení. Ale hlavně v zámoří prošlapal cestu dalším Norům, kteří by ho v příští dekádě měli následovat. V zemi se formuje zajímavé jádro, mohlo by objíždět světové šampionáty a sbírat překvapivé výsledky ve svižnějším tempu než dosud.
„Máme mladé hráče, kteří jsou na vzestupu. Hrají dobře ve Švédsku, také v Severní Americe. Je pro nás důležité, že takoví hokejisté přicházejí, mohou se stát budoucími hvězdami reprezentace. Mats Zuccarello se blíží ke konci kariéry, možná už dlouho nebude hrát. Proto potřebujeme mladé, kteří po něm nastoupí. A nová generace právě přichází,“ přiblížil pro iSport jednatřicetiletý gólman Henrik Haukeland.
Vzestup i přes chybějící finance
Na současné norské soupisce reprezentace najdete zástupce Tampy Bay, Toronta, Anaheimu nebo NY Rangers. Do dějiště šampionátu míří Michael Brandsegg-Nygård, křídelník se starty za Detroit. Tým má nižší věkový průměr 26 let. Jistěže se všechny naděje neprosadí ve velkém zámořském světě, ale už zájem skautů svědčí o tom, že by Norsko mohlo být na vzestupu.
A dokazuje to také jeho prezentace na MS. Co schází? Peníze. V minulosti tamní hokejový svaz už několikrát bojoval s plněním pohledávek od sponzorů. A protože v zemi vede lyžování a jiné zimní kratochvíle, na hokej často nezbývá ani státní podpora. Liší se i podmínky v jednotlivých klubech. Před rokem se z obrovských finančních potíží lízal Lillehammer s českým trenérem Jakubem Petrem, který po návratu koučoval Litvínov. Jeho norského zaměstnavatele zachránili fanoušci.
„Problémy tam jsou běžné. Finance musí být průhledné, všichni prokazují hospodaření. Už i dvojnásobný mistr Storhamar vykázal ztráty. Stavanger jako jedna z nejlepších organizací v Evropě je soběstačná, vydělává sama na sebe, což je extrém ve sportu obecně. Od covidu se ale norský sport potýká s finančními problémy. A jsou rozdíly podle destinací. V nejlepších klubech mají nové haly jako v Třinci. Ale pak se stane, že před sezonou odstoupí generální partner ligy. Tyto problémy se řeší za pochodu, i nároďák nějaké měl,“ líčil Petr.
Současné úspěchy s favority mají reprezentaci pomoct k větší ekonomické stabilitě. „Doufám, že výhra nad Švédskem zase přitáhne světlo na náš sport. Potřebujeme politiky, kteří nás podpoří finančně, abychom postavili víc arén a kluzišť. Snad jsme získali patřičnou pozornost. To je teď nejvíc potřeba,“ uvědomuje si i jednadvacetiletý talent Steen.
K jistotě čtvrtfinále stačí Norům dva body. Získat je mohou v zápasech s Českem nebo Dánskem. Rulíkova parta přichází na řadu jako první v pondělí od 16.20.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1