Česko - Norsko 1:4. To bolí! Reprezentace padla, pozice pro čtvrtfinále se komplikuje
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Tohle se nepovedlo. Národní tým se dostal na šampionátu do svízelné situace. Ne, že by dál byl bez šance, ale porážka s Nory (1:4) bolí, je to rána na sebevědomí. Je to teprve podruhé v historii, co s ním reprezentace prohrála! Předtím to bylo na šampionátu v roce 2010. Ale teď ta pozitivní zpráva: Tehdy tým, v němž byl i Roman Červenka, dokráčel ke zlatu! Norsko ve Fribourgu ukázalo, že jeho výsledky na šampionátu nejsou náhodné. O co nejlepší postavení do čtvrtfinále a to, aby se český tým nemusel stěhovat, bude hrát v úterý s Kanadou. Program MS v hokeji 2026>>>
V hledišti čeští fanoušci seděli posmutněle. Ještě v závěru třetí části zkoušeli tým zázračně oživit pokřikem, že kdo neskáče, není Čech… Ale už bylo pozdě.
Postavili se jenom ti norští. Odhodlaní Vikingové ukázali srdce. Sílu, obětavost a dravost. Takže si připsali teprve druhou výhru v historii proti českém výběru. Právě po zmíněném mistrovství v Německu, které hrozilo blamáží a končilo na Staroměstském náměstí…
Po něm tehdy emotivně promluvil Jaromír Jágr. Zastal se týmu a zkritizoval zámořské hráče, kteří se omluvili. I tentokrát zaznělo dost omluvenek a mužstvo se musí spoléhat především na evropské opory.
Šampionát tehdy zažil i Roman Červenka, jenž vybojoval premiérové zlato. A byl to pro něj druhý start na šampionátu. Vzpomínky se mu tehdy mohly vrátit.
Na kostce se objevila i olympijská šampionka Zuzana Maděrová, která si poslechla aplaus. Hráči však ne. Tohle se jim vůbec nepovedlo.
„Je to těžký. Špatný začátek, do kopce, nedáme góly, děláme špatná rozhodnutí. Se to na sebe nabalí. Norové hrají výborně, jsme s tím počítali. Ale bohužel… Není to ono,“ zlobil se kapitán Červenka, který uznal, že výkonu stále něco chybí.
Článek pokračuje pod infografikou.Jeden ze slovenských kolegů těsně před utkáním přišel a poprosil: „Hrajte i za nás!“ Také našim sousedům by se hodilo, aby reprezentace obrala soupeře o všechny body. Což pochopitelně byl i záměr české střídačky, jenž Norové, kteří na šampionátu píší nedívaný příběh, tohle přání rychle zmuchlalo.
V sedmé minutě severský soupeř vedl už 2:0. Nejdřív využil nedorozumění mezi Filipem Hronkem a Michalem Kovařčíkem při rozehrávce. Ten puk nezachytil, čehož využil osamocený Havard Salsten a bez velkého přemýšlení propálil brankáře Dominika Pavláta. Pro něj to bylo třetí vystoupení na šampionátu a ani tohle pro něj v úvodu nebylo zrovna sladké.
V čase 6:49 už to bylo 0:2 po přečíslení. Stalo se to, co se stát nemělo. Norové si díky českým chybám posílili sebevědomí a znovu si potvrdila, že jejich výkony nejsou náhodné. Sebrali bod Kanad, přitom nebyli daleko od tří. Ty pak ukradly marným Švédům. A zálusk měli na ty české, po dvou třetinách vedli 2:1.
„Hra, kterou předváděli, byla velmi důrazná. Jsou nepříjemní. Očekáváme velmi těžký zápas,“ dobře dopředu tušil kouč Jiří Kalous.
Během prvního dějství ještě stačil snížit pohotovou střelou do růžku Jaroslav Chmelař. Nejkrásnější akci předvedlo duo Roman Červenka – Lukáš Sedlák. Kapitán svému parťákovi elegantně poslal puk. Ten se povedeným manévrem dostal před norského brankáře, kterého se chystal překonat kličkou do bekhendu.
V osudný momentu mu však odskočil puk, takže z toho sešlo. A pokračoval stejný obrázek. Národní tým se tlačil dopředu, ale dobře organizovaní Norové jim toho moc nedovolili. Tomu odpovídal i počet střel.
Třetí část ráz hry příliš nezměnila. Na jedné straně česká ofenzivní marnost, na té druhé úspěšné povstání Vikingů. Ti nakonec vyhráli 4:1.
V úterý česká mužstvo další náročná šichta, od 20.20 hodin si zahrají poslední zápas.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1