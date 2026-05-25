ONLINE: Česko - Norsko 0:2. Soupeř znovu skóruje, přečíslení nejlépe vyřešil Nygard
Výsledky skupiny B přihrály českým hokejistům jistý postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Teď už hrají svěřenci Radima Rulíka o co nejlepší postavení pro vyřazovací boje. V cestě jim však stojí nebezpeční Norové, kteří porazili Švédsko a získali bod s Kanadou. Splní národní tým roli favorita? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 16:20 na iSportu. Program MS v hokeji 2026>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1