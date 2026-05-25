ONLINE: Česko - Norsko 1:4. Průšvih. Nygard podruhé skóruje, úspěšně tečoval puk
Tohle se nepovedlo. Národní tým se dostal na šampionátu do svízelné situace. Ne, že by dál byl bez šance, ale porážka s Nory (1:4) bolí, je to rána na sebevědomí. Je to teprve podruhé v historii, co s ním reprezentace prohrála! Předtím to bylo na šampionátu v roce 2010. Ale teď ta pozitivní zpráva: Tehdy tým, v němž byl i Roman Červenka, dokráčel ke zlatu! Norsko ve Fribourgu ukázalo, že jeho výsledky na šampionátu nejsou náhodné. O co nejlepší postavení do čtvrtfinále a to, aby se český tým nemusel stěhovat, bude hrát v úterý s Kanadou. Program MS v hokeji 2026>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1