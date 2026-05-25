Experti po Norech: Je prů*er, že nás přestřílí. Radima bych nebral ani do Švédska, říká Duda
Propadák národního týmu na mistrovství světa s Norskem (1:4) důkladně rozebrali i tradiční experti podcastu ZIMÁK ŽIVĚ. „Bylo to utahaný, bez energie, bez šťávy, osobních soubojů a hráli jsme hrozně špatně do defenzivy. Není to první zápas, co osobní souboje prohráváme a hrozně špatně bráníme,“ vyčítal vicemistr světa z roku 2006 Jaroslav Bednář. „Děsí mě, že nepřebruslíme ani jeden tým. My jsme na těch nožích v naší skupině snad fakt nejhorší,“ nebral si servítky Radek Duda. Program MS v hokeji 2026>>>
Po rozpačitých výkonech se Slovinskem a Itálií odehrálo české mužstvo snad nejhorší zápas za poslední léta. Na dobře hrající Nory vůbec nestačilo, zaslouženě prohrálo 1:4 a zároveň se nechalo přestřílet. Kritika je zcela na místě.
„Nevidím tam vůbec žádnou chemii. Nic. Já to přirovnám k tomu, jak by kluci byli celý den na pláži a v šest večer si šli zahrát hokej. Nejhezčí akci tam předvedl Sedlo, ale že bych si na něčem pochutnal? To ne. Že nás Norové přestřílí, je fakt prů*er,“ hlásil Radek Duda v podcastu ZIMÁK ŽIVĚ.
Experti poté právem chválili Nory, kteří po Švédech zdolali dalšího favorita. Kromě toho navíc sahali po senzaci i v zápase s Kanadou. „Byli podstatně lépe připravení než naši. Věděli, že nejsou hokejovější, ale hráli to jednoduše a všechno rvali na bránu. Cpali se tam se dvěma hráči, a to je hokej, ze kterého se dneska těží. Byli připravenější a hladovější,“ hodnotil Jaroslav Bednář.
„Norové mají u mě obrovský kredit. Klobouk dolů před trenérem, protože mají nesmírně mladý mančaft, po Slovácích druhý nejmladší. Mají u mě velké sympatie. Není náhoda, co předvádí. Hrají jako Vikingové, fakt jako válečníci. Klobouk dolů,“ přitakal Duda.
Bývalí útočníci nechápali nasazení Matěje Blümela ve čtvrté formaci vedle Michala Kovařčíka a Daniela Voženílka. „Pro mě je to hráč do prvních dvou lajn,“ měl jasno Bednář. „Je to typický střelec a typicky ofenzivní útočník, který umí bodovat, dát gól a hru docela dobře vidí. Není to hráč do třetí nebo čtvrté lajny, protože má obrovské problémy s bráněním. Ve čtvrté lajně je úplně zbytečný.“
Duda se svým bývalým spoluhráčem ze Slavie souhlasil: „Když přiletěl, posadil jsi ho nahoru a toho kluka už nevidíš. On je jako Roman Červenka, máš ho jako gamechangera. Jak ho prdneš někam do třetí nebo čtvrté lajny a matláš ho tam, není to vůbec pro něj.“
Dvojnásobný extraligový šampion se znovu nebál zkritizovat kouče Radima Rulíka, jemuž vytýká komunikaci, lidskost i vnímání hráčů. „Po tomto zápase je strašně důležitá komunikace, aby trenér šel za kluky, popovídal si s nimi, řekl jim, co po nich chce a jak to chce. Takhle další den nastoupit nemůžeš, jinak od Kanady dostaneš strašně přes držku,“ varoval.
„Když jsem viděl hokej, který hrajeme, Radima bych nebral ani do Švédska na Euro Hockey Tour. Nelíbilo se mi to a nelíbí se mi to ani teď. Buď bych tam dal nový tým, nebo bych to dal asistentovi. Dlouhodobě se mi to nelíbí,“ pokračoval Duda.
Dále však připomněl, že vnímání turnaje stejně bude záviset na čtvrtečním čtvrtfinále. „Třeba ho vyhrajeme, pojedeme o medaile a já budu za blbce. To je prostě forma turnaje, v tom jsou krásné. Můžeš hrát celou dobu ho*no, ale pak jeden zápas zahraješ a všichni budeme slavit,“ doplnil Duda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1