Itálie sestupuje po porážce se Slovinskem. Němci skolili Brity, USA - Maďarsko 7:3
Program základních skupin na hokejovém mistrovství světa míří do konce. V pondělí bylo o co hrát. USA se na turnaji trápí, ale dokázaly porazit celek Maďarska 7:3. Němci dokázali vyhrát proti sestupujícím Britům. Z elitní divize světového šampionátu sestupuje Itálie po prohře se Slovinskem 1:5. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
USA - Maďarsko 7:3
Spojené státy americké vyhrály nad Maďarskem 7:3 a udržely naději na postup do čtvrtfinále. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zazářil útočník Matthew Tkachuk a dokonce pět asistencí nasbíral Tommy Novak.
Německo - V. Británie 6:3
Němci porazili v závěrečném vystoupení ve skupině Velkou Británii 6:3 a uchovali si ještě teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Tam by je posunula buď úterní porážka Lotyšska v základní hrací době s Maďarskem, nebo výhra Spojených států amerických v nastavení nad Rakouskem. Britové v neděli ztratili po porážce s Lotyšskem 0:6 naději na udržení mezi elitou a končí bez bodu.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|4
Rakousko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:25
|9
|5
Lotyšsko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:16
|9
|6
USA
|6
|2
|1
|0
|3
|21:20
|8
|7
Maďarsko
|6
|1
|0
|0
|5
|13:30
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B
Česko - Norsko 1:4
Slovinsko - Itálie 5:1
Slovinci se potřetí v řadě udrželi v elitní divizi MS. Potřebovali k tomu v posledním zápase neprohrát v základní hrací době s Itálií, což se jim s přehledem povedlo. Země z jihu Evropy tak po roce opět sestupuje.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|7
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1