Itálie sestupuje po porážce se Slovinskem. Němci skolili Brity, USA - Maďarsko 7:3

Italský brankář Damian Clara proti Slovinsku na MS
Program základních skupin na hokejovém mistrovství světa míří do konce. V pondělí bylo o co hrát. USA se na turnaji trápí, ale dokázaly porazit celek Maďarska 7:3. Němci dokázali vyhrát proti sestupujícím Britům. Z elitní divize světového šampionátu sestupuje Itálie po prohře se Slovinskem 1:5. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

USA - Maďarsko 7:3

Spojené státy americké vyhrály nad Maďarskem 7:3 a udržely naději na postup do čtvrtfinále. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zazářil útočník Matthew Tkachuk a dokonce pět asistencí nasbíral Tommy Novak.

Německo - V. Británie 6:3

Němci porazili v závěrečném vystoupení ve skupině Velkou Británii 6:3 a uchovali si ještě teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Tam by je posunula buď úterní porážka Lotyšska v základní hrací době s Maďarskem, nebo výhra Spojených států amerických v nastavení nad Rakouskem. Britové v neděli ztratili po porážce s Lotyšskem 0:6 naději na udržení mezi elitou a končí bez bodu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Německo7301323:2210
4Rakousko6300316:259
5Lotyšsko6300316:169
6USA6210321:208
7Maďarsko6100513:303
8Velká Británie700077:350

    Skupina B

    Česko - Norsko 1:4

    Slovinsko - Itálie 5:1

    Slovinci se potřetí v řadě udrželi v elitní divizi MS. Potřebovali k tomu v posledním zápase neprohrát v základní hrací době s Itálií, což se jim s přehledem povedlo. Země z jihu Evropy tak po roce opět sestupuje.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Norsko6401121:1113
    3Česko6401117:1413
    4Slovensko6310219:1511
    5Švédsko6300323:149
    6Slovinsko7111413:256
    7Dánsko6110412:225
    8Itálie700165:281

