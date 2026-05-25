ONLINE: boj o záchranu mezi Itálií a Slovinskem. Němci vedou nad Brity. USA - Maďarsko 7:3
Program základních skupin na hokejovém mistrovství světa míří do konce. A je o co hrát! USA se na turnaji trápí, ale dokázaly porazit celek Maďarska. Večer pak v áčku nastoupí Němci proti Velké Británii. V béčku kromě českého zápasu s Nory (1:4) dojde na záchranářský souboj Slovinska s Itálií. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
USA - Maďarsko 7:3
Spojené státy americké vyhrály nad Maďarskem 7:3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zazářil útočník Matthew Tkachuk a dokonce pět asistencí nasbíral Tommy Novak.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Rakousko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:25
|9
|4
Lotyšsko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:16
|9
|5
USA
|6
|2
|1
|0
|3
|21:20
|8
|6
Německo
|6
|2
|0
|1
|3
|17:19
|7
|7
Maďarsko
|6
|1
|0
|0
|5
|13:30
|3
|8
Velká Británie
|6
|0
|0
|0
|6
|4:29
|0
Skupina B
Česko - Norsko 1:4
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1