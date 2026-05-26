Z řezníka kulturistou! Masér i kvůli Červenkovi zhubnul 20 kilo. Nepije a bicáky mu rostou
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Kdo se pohybuje delší dobu kolem hokejové reprezentace, nemohl si toho nevšimnout. Ty bláho, ten Zdenda je tak nařachanej! Ano, je. Dlouholetý masér Zdeněk Šmíd, vyučený řezník, se během necelého roku proměnil ve svalovce! „Zhubnul jsem asi dvacet kilo,“ přiznává dobrá duše reprezentace, která se po Norech pokusí zlepšt náladu v kabině. Šmíd do sebe šel i proto, že se inspiroval od hokejistů. Hlavně od Romana Červenky. „Říkal jsem mu: Když ti klepu ty tvoje nohy, musím se sebou něco udělat!“ směje se. Program MS v hokeji 2026 >>>
Je to změna, která nejde přehlédnout. I sami hokejisté si toho všímají. Když kolem projdou, někdy si sáhnou i na jeho „bicáky.“ A obdivně pokývou.
„Hřeje mě u srdce, že je to opravdu vidět. Cítím se celkově líp, mám víc energie. I líp spím,“ tvrdí kustod, který na šampionáty a velké hokejové akce jezdí nepřetržitě od roku 2011. Vždycky mu chutnalo, zvlášť maso. Vždyť je to vyučený řezník.
Ale před rokem zajel na procedury do lázní. A před jednou z nich mu mimo jiné změřili hodnotu tuku. Slyšel, co tušil. „V tu chvíli mi došlo, že je potřeba s tím něco dělat. I kvůli kyčlím, protože jednu mám vyměněnou,“ vzpomíná Šmíd.
Ani před rokem nepůsobil jako tlouštík, odmala sportoval, ale i tak je proměna až neuvěřitelná. Změnil jídelníček, pravidelně si zapisuje údaje do kalorické tabulky. Den co den. „Byl bych sám proti sobě, kdybych s tím přestal. Když vidím, že to funguje,“ popisuje masér, jenž se nechal inspirovat prostředím.
Denně se pohybuje mezi vyrýsovanými hokejisty. I proto si řekl, že začne víc cvičit. „Pochopitelně mě nejvíc ovlivnil Červus. Je nejstarší, ale když vidím jeho životosprávu, přístup k tréninku a regeneraci, je to neskutečný,“ hlásí masér a kustod v jedné osobě.
Teď jde příkladem i svým kolegům. Petr Šulan i Oldřich Kopecký na něj pochopitelně mají v legraci narážky, ale také oni si začali vyplňovat kalorické tabulky. „Vidí, že to u mě funguje, takže už to jedou taky,“ usmívá se pyšný táta, který pro iSport i zapózoval.
Pomáhá i specialista
Na bicepsech má vytetovaná jména svých dětí. „Honzík a Anička,“ připomene hrdý tatínek nejdůležitější osoby.
Je mu 47 let, ale výrazně omládl. Pravidelně cvičí. Je to někdy na úkor spánku, aby splnil na prvním místě veškeré povinnosti u národního týmu. I tak se cítí mnohem líp. „Nejím sladké, přestal jsem pít alkohol. A celkově jsem v lepším rozpoložení,“ dodává.
Se stravou mu pomáhá výživový specialista Pavel Suchánek. „Nejdřív za ním šel můj malej, pak i já. Moc nám pomohl, můžu ho jenom pochválit,“ tvrdí masér, jenž byl na prvním mistrovství u chlapů v roce 2011 v Bratislavě.
Tehdy v akci nechyběl ani Jaromír Jágr. Tentokrát jeho pozici lídra i hráče, jenž umí oddalovat stárnutí, převzal Červenka.
Také on Šmída za jeho proměnu chválí. „Asi budu muset začít dělat ještě víc kliků,“ směje se kapitán, který při odletu žertoval, že nemůže nosit týmové sako. Nevejdou se mu do něj ruce, jak dělá kliky.
O kondiční přípravu se v týmu stará Michal Hamršmíd, někdejší MMA šampion. Vzrůstem sice nevyniká, ale i jemu se zpod trička rýsují svaly.
„Na Hášu bych si ještě netroufnul. Leda že bychom na něj šli tři a já bych říkal, kde ho mají chytit,“ směje se Šmíd.
Když o své proměně debatoval s redaktorem iSportu, byl to 301. den, kdy si pečlivě eviduje kalorie. Vypadá už jako kulturista, se cvičením i příkladnou životosprávou však nemíní skončit. Už jenom kvůli tomu, že vidí, v jaké formě se drží týmový kapitán…
Teď se Šmíd s dalšími členy podpůrného štábu pokusí o to, aby se po těžkém direktu od Norska zase hráči dostali do bojového módu a zvládli utkání s Kanadou (od 20.20 hodin).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|7
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1