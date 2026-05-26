Bez spánku, s taškou Kladna a se třemi body. Bude ještě lepší, ví trenér o Tralmaksovi
Prakticky rovnou z letadla šel do prvního zápasu a hned zazářil. Eduards Tralmaks po vypadnutí z play off AHL zamířil přes oceán, aby pomohl Lotyšsku na světovém šampionátu do čtvrtfinále ab případně ještě dál. Vysokou výhru 6:0 nad Velkou Británií řídil třemi body (1+2), přestože ještě nebyl ve své kůži. „Asi po dvaceti sekundách jsem měl unavené nohy, nefungovaly mi plíce a srdce bušilo. Ale jsem připravený na další zápas,“ vykládal v nadsázce elitní střelec. I díky němu míří Lotyši po špatném startu do čtvrtfinále.
V pátek ráno středoevropského času vypadl s Grand Rapids z play off AHL, o dva dny později už dosedl na letiště v Curychu. Eduards Tralmaks potřetí v řadě neodmítl nabídku reprezentovat Lotyšsko na MS a co nejrychleji vyrazil do boje. „O nabídce reprezentovat se nepřemýšlí. Zvlášť, když už mistrovství běží a tým potřebuje moji pomoc. Vždycky chci přijet. Jakmile to šlo, sbalil jsem se a skočil na letadlo,“ vykládal útočník.
„Let proběhl bez problémů, zavazadla taky dorazila včas, akorát jsem nespal,“ popisoval devětadvacetiletý Lotyš cestu do Švýcarska. Před novináře předstoupil na letišti, na vozíku táhl tři obrovské tašky. Na spodní se skvělo logo bostonské farmy v Providence, prostřední byla v barvách Grand Rapids a z horní vyhlížela velká hlava Rytíře. „Jedna je i z Kladna,“ přikyvoval.
Do dějiště šampionátu dorazil Tralmaks po marném boji o šanci v NHL. Z Kladna odešel loni jako nejproduktivnější hráč extraligy a v AHL bral v 64 zápasech velmi solidních 42 bodů (26+16). Povolání do hlavního týmu Detroitu přesto přišlo jen jednou a k vysněnému startu nevedlo. I proto se vrátí k Rytířům, přestože klub ani hráč zatím návrat oficiálně nepotvrdili. Ambiciózní Středočeši nicméně už měli vyplatit tučnou sumu Karlovým Varům, kde Lotyš podepsal před odchodem za oceán.
V klubu dobře vědí, do koho investovali. Tralmaks se právě díky kladenské štaci vyšvihl na pozici reprezentační opory a kvality potvrdil i při prvním startu na mistrovství. Proti Britům asistoval na první a pátý gól a sám se trefil v přesilovce. „Bylo cítit, že byl ještě unavený. Zkraje měl energii, ale pak už mu tolik nejezdily nohy. To je normální. Až si oddechne, bude ještě lepší,“ říkal trenér Harijs Vitolinš.
Lajna z extraligy
Pro první zápas dostal Tralmaks místo ve druhé lajně po boku extraligistů Martinse Dzierkalse a Haraldse Egleho. Elitní formace zůstala Rudolfsi Balcersovi, Denissi Smirnovsovi a Sandisi Vilmanisovi. „Je to rozhodnutí trenérů, ale na turnaji jsme hráli dobře, tak nemá cenu to rozhodit. Tralmaks se dobře zapojil do druhého útoku,“ komentoval situaci kapitán Balcers.
Příletem Tralmakse získali Lotyši druhou velmi nebezpečnou lajnu. Ve zbytku turnaje ji budou potřebovat. Lotyšsko vstoupilo do šampionátu třemi porážkami z úvodních tří duelů, ale pak udolalo USA a nastartovalo se. Pro postup do čtvrtfinále potřebuje v dalším utkání porazit Maďarsko. „Kluci odvedli opravdu dobrou práci. Jsem opravdu rád, že jsem přiletěl a že o něco bojujeme. Máme možnost zabojovat o něco velkého,“ hlásil Tralmaks.
42
Tolik bodů (26+16) posbíral Eduards Tralmaks během 64 utkání základní části AHL. V play off přidal čtyři góly.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|4
Rakousko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:25
|9
|5
Lotyšsko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:16
|9
|6
USA
|6
|2
|1
|0
|3
|21:20
|8
|7
Maďarsko
|6
|1
|0
|0
|5
|13:30
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0