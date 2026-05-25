Jílek s Maděrovou fandí Čechům ve Švýcarsku. Šampionka má nejradši Fleka a Nečase v práci
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Oba olympijští vítězové z Milána fandí české hokejové reprezentaci na mistrovství světa přímo v hale. Hokejisty přišli při zápase s norskými Vikingy podpořit i Zuzana Maděrová a Metoděj Jílek! Dvě sportovní komety, které by ještě před rokem málokdo poznal... Ale teď snowboardistka i rychlobruslař rozdávali podpisy a fotili se s fanoušky. „Je to tady super,“ usmívala se Maděrová, která byla oblečená v červeném dresu. Server iSport s oběma před utkáním mluvil. Program MS v hokeji ZDE >>>
Oba díky olympijskému zlatu vystoupili z anonymity. „Ještě před rokem by mě tady asi nikdo nepoznal,“ přiznal Jílek, jenž v Miláně ovládl trať na deset kilometrů a na pětce bral stříbro.
Usadil se v rozpálené aréně BCF a sledoval počínání reprezentačních parťáků, kteří používají mnohem kratší nože. „Možná bych si to na nich rád zkusil, ale úplně není čas,“ vykládal Jílek, jehož pozvala společnost Tipsport.
Maděrová naopak do Švýcarska dorazila jako ambasadorka Fortuny. Dvě největší sázkové kanceláře si tak rozebraly dva největší hrdiny z Milána.
Kolem obou z nich byl velký mumraj. „I tohle je součástí mojí práce. Dělá mi radost, když se s někým můžu vyfotit nebo mu udělat radost,“ hlásil Jílek, vedle nějž se střídali lidé v národních dresech.
Jeden přišel a říkal: Metoději, tys nám udělal radost! A vyznal se, že on sám by takovou dálku na bruslích určitě neujel. Ze sebevědomého 19letého mládence se během pár dní stala národní celebrita. A před stadionem to bylo znát.
Rovněž Maděrová byla k nepřehlédnutí. Na sobě měla červený dres. „Ne, že bych na hokej koukala pravidelně, ale když je možnost, vždycky jsem fandila,“ vykládala snowboardová královna, která získala zlato v paralelním obřím slalomu.
A jaký je její nejoblíbenější hokejista? „Jakub Flek!“ vypálila bez většího rozmýšlení redaktorovi iSportu. Proč zrovna on? „Ani nevím. Prostě je mi sympatickej!“ smála se. Potom ještě připomněla Martina Nečase, hvězdu Colorada. „Ale ten tady není, proto jsem ho neříkala. Ale moc ráda koukám na Nikky a Martina v práci,“ připomněla aktivity Nečasovy přítelkyně na sociálních sítích.
Oba pochopitelně fandí celému týmu. A za výdrž a oddanost obdivují kapitána Romana Červenku, který hraje na třináctém šampionátu.
Během první třetiny si ale moc radosti neužili, reprezentace brzy prohrávala 0:2. Snad jí pomohou i dva olympijští vítězové.
Důrazný útočník Jaroslav Chmelař pak snížil na 1:2. Tleskali i Maděrová s Jílkem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1