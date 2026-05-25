Nazlobený Červenka: Každý musí začít u sebe! Mele se to dokola. Jestli se to nezmění...
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Pro něj to musel být jeden z nejhorších okamžiků na šampionátech. Když fanoušci ke konci na hráče pískali. „Je to těžký, no,“ souhlasně pokýval kapitán Roman Červenka, pro něhož to je třinácté mistrovství světa. A podruhé v kariéře zažil, aby tým prohrál s Nory, tentokrát 1:4. Tehdy to bylo v roce 2010, kdy reprezentace nakonec slavila zlato. „Ale to bylo něco jiného,“ nechce se upínat k zázraku. Hlavní je, že tým musí hrát jinak. Program MS v hokeji 2026>>>
Stoupnul si před novináře a s kapitánským céčkem ochotně odpovídal. Klíčový lídr mužstva dobře ví, že výkon, jaký tým předvedl, zdaleka nesplňoval parametry. „Pořád to není ono,“ musel připustit.
Jaký to byl moment, když lidé pískali?
„Je to těžký. Špatný začátek, tlačíme to do kopce, nedáme góly, děláme špatná rozhodnutí. Pak se to na sebe nabalí. Norové hrají výborně, jsme s tím počítali. Ale bohužel… Není to ono.“
Opět jste doplatili na špatný úvod, že?
„Jo jo. Soupeř se dostal na koně, jsou houževnatí, urputní. Góly nedáváme, to se pak nemůže vyhrát proti nikomu.“
Proč to tak vázne?
„Takhle hned po zápase se to blbě hodnotí. Cítíš, že tomu něco chybí, snaha tam je, ale možná až moc křečovitá. Není lehkost. Není propojený útok s obranou. Pak z toho pramení chyby.“
Co jste říkal na to, jak Lukáši Sedlákovi ve vyložené šanci uskočil puk?
„Je to škoda. I já ve třetí části. Možná kdybych dal žábu, má to do prázdný. Chybí lehkost. Co normálně vyjde, když se ti daří. Málo se toho povedlo.“
Kanada? Třeba nám rozváže ruce
V roce 2010 jste byl u jediné předešlé porážky s Norskem na šampionátu. Nabízí se nějaká paralela?
„Bylo to jiný, tam jsme hráli o čtvrtfinále. Na druhou stanu Norové hrají tady na šampionátu dobře. Ale to není žádná výmluva, proč bychom s nimi měli prohrát. Musíme se koukat na sebe. Snažit se udělat maximum, abychom hráli líp. Uvidíme, je další zápas, pak čtvrtfinále.“
Je čas na výrazný proslov?
„My si to říkáme furt. Po každém utkání, před ním. Pořád to tam není. Což je těžký. Nevím… Prostě tomu týmovému výkonu pořád něco chybí. Není to ono. Pokud se to nezlepší během jednoho dvou zápasů, bude konec.“
Dá se to ještě z toho týmu dostat? Když vás čeká Kanada?
„Mám dojem, že proti Švédům to relativně šlo. A uměli jsme to zahrát, když jsme ze soupeře nejspíš měli v hlavě respekt. Čekalo se, že se prohraje. Takže jsme předvedli výborný týmový výkon. Bylo minimálně ztrát, Švédové hráli do plných, dali jsme góly z brejků nebo z přebrankového prostoru. Pokud chceme být úspěšní, jinak hrát nemůžeme. Je potřeba si říct, že tady máme tým, jaký máme, jedině takhle můžeme něčeho dosáhnout.“
Z pohledu z tribuny se zdá, že ne všichni bojují, jak by měli. Je to tak?
„Nechci jmenovat. Každý musí začít u sebe. Ale… Chybí tam toho víc. Pomoct jeden druhému, aby byla kompaktnost. Ať ve směru dopředu, dozadu. Musí to hrát pět hráčů tam a zpátky. Pokud není kompaktnost a nenavazuje to, je těžký hrát všude jeden na jednoho, jeden na dva. Musíme se zlepšit. Vím, že se to mele furt dokola, je to nudný, ale je to tak.“
Ve zmíněném roce 2010 po porážce s Nory nakonec přišel vzestup a zlato. Může to být součást motivace
„Já nevím… My už jsme facku dostali. Těžko říct, jak dál. Zareagovali jsme se Švédy, teď to zase zapadá. Blbý začátek, tlačení všeho do kopce od začátku. Věděli jsme, že Norové jsou těžký soupeř. Předvedli to s Kanadou, se Švédy. Celý turnaj hrají konzistentně. Věděli jsme to, ale úplně jsme se tomu nepostavili.“
Proti Kanadě už není na co čekat, že?
„Určitě… Nejtěžší soupeř, ale uvidíme. Třeba nám to rozváže ruce, nohy. Těžký hodnotit hned po utkání. Určitě si něco řekneme, času už moc není.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1