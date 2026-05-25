Šok, Norsko rozdrtilo supervelmoc! píší na severu. Žasnou i nad postupem po 14 letech

Radost hokejistů NorskaZdroj: ČTK / AP / Peter Schneider
Zklamaný Roman Červenka po porážce s Norskem na MS
Norové slaví výhru proti Česku na MS
ČTK, iSport.cz
Norská média po dnešním vítězství 4:1 nad Českem oslavují své hokejisty. Oceňují, že po Švédsku porazili další „supervelmoc“ a poprvé po čtrnácti letech postoupili do čtvrtfinále mistrovství světaProgram MS v hokeji 2026>>>

„Norský tým v pondělí dosáhl dalšího obřího úspěchu na mistrovství světa, když porazil supervelmoc Českou republiku. Češi nejenže prohráli, ale Norsko vyhrálo velkým rozdílem 4:1 nad zemí, která se několikrát stala mistrem světa,“ shrnul zápas zpravodajský web Nettavisen v článku s titulkem „Další šok na mistrovství světa: Norsko rozdrtilo supervelmoc“.

Nejčtenější norský zpravodajský web Verdens Gang (VG) uvedl svůj text slovy: „Norsko v prvním čtvrtfinále MS po 14 letech: Je to možné?“

Cituje norského trenéra Pettera Thoresena, jenž si výhry nad Českem mimořádně považoval. „Prohrál jsem s Českou republikou mockrát, takže tohle je pro mě velká věc,“ řekl Thoresen pro Viaplay.

Jeho svěřenci už ve skupině nasbírali 13 bodů, což je jejich nový rekord na šampionátech. „Je to šílené. A to nám přitom zbývá odehrát ještě jeden zápas. A být druzí ve skupině, to je pořádně divoké,“ uvedl Thoresen, jehož tým bude druhé místo v tabulce hájit v závěrečném utkání proti Dánsku.

„Tohle jsou věci, o kterých si ani netroufáte snít. Dostali jsme se do čtvrtfinále a navíc jsme prohráli jen dva ze šesti zápasů. Takže možné je všechno,“ naznačil norský trenér, že se nehodlá spokojit pouze se čtvrtfinálovou účastí.

„Můžeme klidně snít o nejlepším výsledku na mistrovství světa v historii. Pokud skončíte druzí ve skupině, jdete do čtvrtfinále jako papíroví favoriti,“ uvedl hokejový expert VG Bjorn Erevik.

Norsko má po šesti zápasech na druhém místě tabulky stejný počet 13 bodů jako Česko. Čtvrté je s 11 body Slovensko o dva body před Švédskem, s nímž se v úterý utká o poslední postupové místo. Jisté vítězství ve skupině má se 17 body Kanada, proti níž Česko v úterý zakončí základní část turnaje.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada6510030:1117
2Norsko6401121:1113
3Česko6401117:1413
4Slovensko6310219:1511
5Švédsko6300323:149
6Dánsko6110412:225
7Slovinsko601148:243
8Itálie600154:231
