Rulík po pádu s Nory: Kluci mají zamotanou hlavu, není to ono. Uvidíme, jestli si dají říct
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Národní tým prožil na mistrovství světa v hokeji druhou těžkou facku. Po porážce se Slovinskem nestačil na Nory (1:4), kteří na turnaji porazili Švédy, trápili Kanadu. Jenže problémem byl spíš projev mužstva. Mdlý, nijaký. „Kluci nelítají, energie tam není. Vypadá to, že ti, kteří nebyli na olympiádě, se na ni ani nedívali,“ kritizoval trenér Radim Rulík. Mančaft musí probrat před klíčovými zápasy. Program MS v hokeji 2026>>>
Předpokládám, že Norsko po posledních výsledcích nikdo nepodcenil. Je pro vás zklamáním přístup hráčů?
„To nemůžu říct. Mužstvo je mladý, máme zkušené i nezkušené hráče. Samozřejmě nevidím jim do hlav. Představujeme si to z lavičky jinak. Řeknu narovinu, že energii jsme neměli, oni lépe bruslili, byli na mantinelech a vyváželi nám puky, dávali finální nahrávky. My jsme takto silní nebyli, oni nás ubránili. Jejich fyzická převaha rozhodla.“
Cítil jste, že ztráty a nedorazy přicházely od začátku?
„Přesně tak. Připravovali jsme se, týmová porada byla přesně zaměřená na toto, ale bohužel se pak věci stejně odvíjí na ledě. Nedokázali jsme na to nijak zareagovat. Puky jsme ztráceli, z toho Norové vytěžili góly. Ale celkově musím říct, že i kdyby k tomu nedošlo, tak pokud bychom hráli s menší energií a bojovností v osobních soubojích, jakože tomu tak bylo… Soupeř byl zkrátka daleko silnější, rychlejší ve všem, takže stejně byla otázka času, kdy by se výsledek otočil proti nám. Byli jsme jednoznačně horším týmem a nezasloužili si lepší výsledek.“
Energie znovu odpadala. Proč?
„Kluci nelítají. Nevím, je to otázka na ně, oni jsou na ledě. Samozřejmě bych si to představoval malinko jinak, ale energie tam není.“
Z jakého důvodu chyběl brankář Josef Kořenář?
„Nemůžu důvod rozvést. Zdravotní indispozice, nevíme, jak to s ním bude vypadat. Měl být gólmanem, který proti Norům nastoupí, ale nemyslím, že by výsledek změnil, kdybychom hráli stejnou hru. Nerozhodovalo, jestli je v brance on, nebo Dominik Pavlát.“
Měl jste po zápase důrazný proslov v kabině?
„Něco proběhlo. Samozřejmě proslov zůstane v kabině, nebudu ho prezentovat. Ale není to vůbec ono. Pracujeme na tom, aby se hráči a celkově tým namotivovali. Nevím, jak to říct, ale zůstaňme u toho, že to není ono. A víme to.“
Cítíte, že si každý nehrábne, jak by měl?
„Tak to vypadá i ze střídačky. Apelujeme na hráče, vůbec to nepřecházíme, ale… V tuto chvíli je to takhle.“
Asi se kluci, co nebyli na olympiádě, na ni nedívali
Máte pochopení pro fanoušky, kteří pískali?
„Naprosto. A říkal jsem to i v kabině.“
Pískot sloužil jako zpětná vazba?
„Jo… Ale jak říkám, máme na mistrovství kluky, kteří mají zamotanou hlavu, postrádají zkušenosti. Celé to drhne, stejně jako na olympiádě. Uvidíme, jestli si dají říct. Zkušení hráči apelují stejným způsobem jako trenéři, ale na ledě jsou kluci, tam to musí dokázat. Uvidíme, jaký bude další vývoj.“
Na olympiádě jste tým dokázal zvednout pro čtvrtfinálový zápas s Kanadou. Co teď?
„Nedokážu odhadnout. Jednoznačně vím a řeknu na rovinu, že musíme změnit do zápasu s Kanadou týmový přístup a výkon. Tohle je strašně málo. Může se nám zápas nepovést, můžeme ho prohrát, ale potřebujeme týmový výkon daleko lepší. Připravit se tím na nejdůležitější zápas, což je čtvrtfinále. Uvidíme, jak se nám to podaří, jednoznačně víme, že co se děje na ledě, není to, co bychom si úplně představovali.“
Zopakovat olympijské povstání ovšem může být jistým druhem motivace.
„Zatím to vypadá, že kluci, co na olympiádě nebyli, a jsou na mistrovství, se na ni nedívali.“
Změníte sestavu?
„Nechali jsme tentokrát hrát Michala Kovařčíka. Matyáš Melovský nenastoupil, odpočinul si. Takže sestavu asi upravíme směrem ke Kanadě, pak už ji měnit nebudeme. Pokud nebude zdravotní indispozice.“
Vnímáte jistou paralelu s utkáním s Norskem z roku 2010, kdy tým posléze došel pro zlato?
„To vůbec nevím, nedokážu říct. Já koukám na situaci teď. Musíme hrát úplně jinak, jsem si toho vědomej. Uděláme s kolegy maximum, aby se to zlepšilo.“
Je to pro vás důležité, nekončit špatným výsledkem?
„Neberu to osobně. Ale jak jsem říkal ikskrát, hráči vyhrávají, trenéři prohrávají. Turnaj nekončí, tím to hasne. Pro jistotu druhého místa bychom museli porazit Nory, které neporazili ani Švédové, Kanada s nimi prohrávala minutu a půl před koncem. Norský tým je ohromně silnej. Nebylo to vůbec jednoduché.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1