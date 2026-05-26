Česko - Kanada 2:3. Boj, energie, vedení! Ale národní tým nakonec s favoritem padl
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Pozitivní zpráva? Národní tým bojoval, nezklamal, zvedl se. Jenže hned ta negativní: Nakonec ztratil vedení 2:0, s Kanadou prohrál 2:4 a čeká ho na čtvrtfinále mistrovství světa přesun do Curychu. Takže to, co si Češi nepřáli. Navíc je čeká elitní soupeř - Finsko. Ale energie proti Kanadě tým po Norech přeci jenom dostala psychicky o něco výš. V závěru fanoušci hráče mocně povzbuzovali: My chceme gól! Mačkali palce. Ale zámořský sok odolal. Nenechal se otrávit, šlápl na plyn a slaví. Prostě Kanada… Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Na jedné straně bojovnost, nasazení. Boj, který se fanouškům musel líbit. Jenže co naplat, druhá strana disponuje nejvyšší zámořskou kvalitu. A hlavně dvojicí Sidney Crosby – Macklin Celebrini. Právě hokejový profesor a jeho žák po ukázkových akcích vstřelili oba kanadské góly.
Hlavně díky nim smazali dvougólový náskok, který si Češi vypracovali v první polovině utkání. Ti i dál bojovali, hráli bez brankáře, ale byla to marná snaha. Takže přišli o možnost zajistit si pro čtvrtfinále přijatelnějšího soupeře. A musí cestovat do Curychu na čtvrtfinále proti Finsku.
Hokejový národ byl v očekávání: Jak hokejisté zareagují na ostudu s Nory? Na to, jak vlažný a nevýrazný výkon podali?
Odpověď nabídla hned první třetina. Byl to úplně jiný výkon. Plný energie, souhry mezi obránci a útočníky. Hráči si pomáhali, snažili se nechybovat. Zvlášť v nejvíc ošemetných místech u modré čáry. Využívali často i mantinely pro přihrávky, což byla věc, kterou se jim trenéři snažili během turnaje tlouct do hlavy.
Tentokrát to tak fungovalo. I z tribuny bylo vidět, jak si hráči pro týmový úspěch chtějí vytrhnout nohy ze zadku. A byli odměněni. Prosadil se ten, od něhož se to až tolik nečekalo. Marek Alscher je defenzivní pes, který si drží pozice a soupeře se snaží otrávit poctivou hrou.
Ale teď ukázal i tvář, která není tolik známá. Jaký je to střelec. V sedmé minutě vyslal krásnou střelu švihem přesně do růžku, nad vyrážečku, a čeští fanoušci mohli poprvé vyskočit ze sedaček. Konec utrápeného utkání s Norskem se ozýval i pískot. Ale tentokrát k tomu dlouho nebyl žádný důvod.
Brad Treliving, generální manažer Kanady, pochodoval po chodbě pod střechou sem a tam. Koukal do země. Což je jeho tradiční rituál. Ale tentokrát byl víc zamyšlený než jindy. Po první části vedli Češi 1:0, po té druhé to bylo 2:1. Předtím se tým kolem kapitána Romana Červenky dostal do vedení o dva góly, když mezi kruhy vypálil kanonýr Dominik Kubalík a na kostce svítilo 2:0.
Halou se nesla mexická vlna, do níž se zapojila i Zuzana Maděrová, olympijská šampionka ve snowboardingu. Když na ni přišla řada, vyskočila a potvrdila, že je vášnivá fanynka. Ta v prohřáté hale, v níž bylo 25 stupňů, seděla i v pondělí, kdy viděla mdlý výkon proti norským Vikingům.
Ale v rozhovoru pro sociální sítě deníku Sport před utkáním pověděla: „Věřím, že se kluci o to víc semknou a budou bojovat jako jeden velký tým. Věřím!“ povídala sympatická sportovní hrdinka. Její slova se naplnila, jenže nakonec mužstvo nedokázalo zkrotit kvalitu z NHL.
Při prvním kanadském musel zjihnout i ten, kdo zámořskou velmoc nemusí. To byla nádherná souhra. Crosby přihrál svému následovníkovi s céčkem. A Celebrini ránou z první poslal puk do branky. Dominik Pavlát se nestačil přesunout, ale do té doby se činil náramně. V brance dělal čest číslu 39, které nosíval jeho velký vzor Dominik Hašek.
Na začátku třetí třetiny ukryl v lapačce pokus, který vyslal osvědčený zámořský kanonýr Mark Scheifele. V sezoně ve svých Jets nastřílel 36 gólů, ale tentokrát si na Pavláta nepřišel. Stará pravda tvrdí, že pokud chcete porazit soupeře typu Kanada, brankář se musí v dobrém slova smyslu zbláznit.
Ale zámořská velmoc nakonec kouzlo českého brankáře odčarovala. Neodolal po další akci dvojice Crosby – Celebrini. A vítězný gól favorita vstřelil John Tavares.
Ve středu má národní tým volno s přesunem, ve čtvrtek ho čeká klíčové čtvrtfinále proti Finsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1