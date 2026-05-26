ONLINE: Česko - Kanada 2:0. Náskok zvýšil ve druhé třetině Kubalík, Pavlát drží nulu
Čeští hokejisté hrají na závěr skupiny B mistrovství světa ve Švýcarsku proti Kanadě. Matematika před čtvrtfinále je jasná. Pokud národní tým porazí zámořského soupeře za tři body, obsadí ve skupině druhé místo. Jinak zůstane na třetím místě skupiny. Duel proti Javorovým listům můžete sledovat ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1