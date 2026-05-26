ONLINE: Česko - Kanada. Do boje o druhé místo s Voženílkem v prvním útoku, v bráně bude Pavlát
Čeští hokejisté stojí na závěr skupiny B mistrovství světa ve Švýcarsku proti Kanadě. Matematika před čtvrtfinále je jasná. Pokud národní tým porazí zámořského soupeře za tři body, obsadí ve skupině druhé místo. Jinak zůstane na třetím místě skupiny. Duel proti Javorovým listům startuje ve 20:20 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1