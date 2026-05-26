ONLINE: Česko - Kanada. Národní tým může proti favoritovi urvat druhé místo
Čeští hokejisté stojí na závěr skupiny B mistrovství světa ve Švýcarsku proti Kanadě. Matematika před čtvrtfinále je jasná. Pokud národní tým porazí zámořského soupeře za tři body, obsadí ve skupině druhé místo. Zároveň může spadnout i na čtvrté, a to když Češi neuhrají ani bod a Slováci porazí v základní hrací době Švédy. Duel proti Javorovým listům startuje ve 20:20 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1