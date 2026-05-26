ONLINE: Česko - Kanada. Reprezentace zakončí skupinu s favoritem, rozhodne duel Norů
Čeští hokejisté zakončují vystoupení v základní část mistrovství světa ve Švýcarsku soubojem s Kanadou. To už budou reprezentanti vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4:1 vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které hraje s Dánskem. Duel proti Javorovým listům startuje ve 20:20 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|7
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1