ONLINE: Boj o čtvrtfinále pokračuje, Švédsko - Slovensko 1:1, USA vedou nad Rakouskem

Přímý souboj o čtvrtfinále mezi Švédy a Slováky
Skóre proti Švédsku otevřel Martin Chromiak
Marek Hrivík srovnal stav derby proti Česku
Radost norských hokejistů po rozhodující brance v prodloužení utkání proti Dánsku
Dánský Malte Setkov a Havard Ostrem Salsten z Norska na MS
Dánský forvard Patrick Russell slaví branku do sítě Norska dvě vteřiny před koncem základní hrací doby
MS v hokeji
Poslední den základních skupin na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku přináší opravdu zajímavé duely, které určí osud týmů v dalším průběhu šampionátu. Norové si v utkání s Dánskem zkomplikovali finiš skupiny, když inkasovali dvě vteřiny před koncem základní hrací doby a zvítězili až v prodloužení 4:3. Lotyši zvládli roli favorita a po výhře 8:1 nad Maďarskem míří do čtvrtfinále. Odpoledne od 16.20 nastává důležitá chvíle pro Slováky a Švédy, kteří zápolí o play off. Tre Kronor v případě neúspěchu po pěti letech zažijí fiasko. O postupu do čtvrtfinále se utkají i USA s Rakouskem. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>

Skupina A

Maďarsko - Lotyšsko 1:8

Lotyši deklasovali ve svém závěrečném zápase v základní skupině A Maďarsko 8:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. O výhře rozhodli v přesilových hrách, ve kterých se prosadili čtyřikrát. Rozhodující náskok si Lotyši vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Lotyšsko7400324:1712
4Německo7301323:2210
5Rakousko6300316:259
6USA6210321:208
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Skupina B

    Norsko - Dánsko 4:3 po prodloužení 

    Norové porazili Dánsko 4:3 v prodloužení a na druhém místě skupiny B mají náskok dvou bodů před třetím Českem. O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell vyrovnal na 3:3. Po 13 vteřinách nastavení rozhodl Michael Brandsegg-Nygard.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Norsko7411125:1415
    3Česko6401117:1413
    4Slovensko6310219:1511
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

       

