ONLINE: Norové vedou v klíčovém duelu nad Dánskem, Maďarsko - Lotyšsko 1:5
Poslední den základní skupin na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku přináší opravdi zajímavé duely, které určí osud týmu v další (ne)cestě šampionátem. V poledne jdou do akce Norové, kteří si v případě výhry nad Dánskem pojistí druhou příčku. Odpoledne od 16:20 nastává důležitá chvíle pro Slováky a Švédy, kteří zápolí o play off. Tre Kronor v případě neúspěchu po pěti letech zažijí fiasko, kdy neprošly do duelu o všechno. O letenku domů se nechtějí ucházet USA či Rakousko, poté také Lotyšsko. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|4
Rakousko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:25
|9
|5
Lotyšsko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:16
|9
|6
USA
|6
|2
|1
|0
|3
|21:20
|8
|7
Maďarsko
|6
|1
|0
|0
|5
|13:30
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|7
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1