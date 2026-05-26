ONLINE: Norsko získává druhý bod v prodloužení, Lotyši jsou ve čtvrtfinále
Poslední den základních skupin na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku přináší opravdu zajímavé duely, které určí osud týmů v dalším průběhu šampionátu. Norové si v duelu s Dánskem zkomplikovali finiš skupiny, když inkasovali dvě vteřiny před koncem základní hrací doby a zvítězili až v prodloužení 4:3. Lotyši zvládli roli favorita a po výhře 8:1 nad Maďarskem míří do čtvrtfinále. Odpoledne od 16.20 nastává důležitá chvíle pro Slováky a Švédy, kteří zápolí o play off. Tre Kronor v případě neúspěchu po pěti letech zažijí fiasko, kdy neprošly do duelů o všechno. O letenku domů se nechtějí ucházet ani USA či Rakousko. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Skupina A
Maďarsko - Lotyšsko 1:8
Lotyši deklasovali ve svém závěrečném zápase v základní skupině A Maďarsko 8:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. O výhře rozhodli v přesilových hrách, ve kterých se prosadili čtyřikrát. Rozhodující náskok si Lotyši vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|5
Rakousko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:25
|9
|6
USA
|6
|2
|1
|0
|3
|21:20
|8
|7
Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B
Norsko - Dánsko 4:3 po prodloužení
Norové porazili Dánsko 4:3 v prodloužení a na druhém místě skupiny B mají náskok dvou bodů před třetím Českem. O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell vyrovnal na 3:3. Po 13 vteřinách nastavení rozhodl Michael Brandsegg-Nygard.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1