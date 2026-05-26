ONLINE: Norsko získává druhý bod v prodloužení, Lotyši jsou ve čtvrtfinále

Radost norských hokejistů po rozhodující brance v prodloužení utkání proti Dánsku
Radost norských hokejistů po rozhodující brance v prodloužení utkání proti DánskuZdroj: ČTK / AP / Anthony Anex
Dánský forvard Patrick Russell slaví branku do sítě Norska dvě vteřiny před koncem základní hrací doby
Lotyšští hokejisté slaví gól proti Maďarsku na MS
Lotyš Oskars Lapinskis proti Maďarsku na MS
Norové slaví výhru proti Česku na MS
Poslední den základních skupin na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku přináší opravdu zajímavé duely, které určí osud týmů v dalším průběhu šampionátu. Norové si v duelu s Dánskem zkomplikovali finiš skupiny, když inkasovali dvě vteřiny před koncem základní hrací doby a zvítězili až v prodloužení 4:3. Lotyši zvládli roli favorita a po výhře 8:1 nad Maďarskem míří do čtvrtfinále. Odpoledne od 16.20 nastává důležitá chvíle pro Slováky a Švédy, kteří zápolí o play off. Tre Kronor v případě neúspěchu po pěti letech zažijí fiasko, kdy neprošly do duelů o všechno. O letenku domů se nechtějí ucházet ani USA či Rakousko. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>

Skupina A

Maďarsko - Lotyšsko 1:8

Lotyši deklasovali ve svém závěrečném zápase v základní skupině A Maďarsko 8:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. O výhře rozhodli v přesilových hrách, ve kterých se prosadili čtyřikrát. Rozhodující náskok si Lotyši vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Lotyšsko7400324:1712
4Německo7301323:2210
5Rakousko6300316:259
6USA6210321:208
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Skupina B

    Norsko - Dánsko 4:3 po prodloužení 

    Norové porazili Dánsko 4:3 v prodloužení a na druhém místě skupiny B mají náskok dvou bodů před třetím Českem. O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell vyrovnal na 3:3. Po 13 vteřinách nastavení rozhodl Michael Brandsegg-Nygard.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Norsko7411125:1415
    3Česko6401117:1413
    4Slovensko6310219:1511
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

       

