Švýcarsko - Finsko 4:2. Domácí ovládli skupinu bez ztráty bodu. Slováci na turnaji končí

Švýcaři slaví gól do branky FinskaZdroj: ČTK/Andreas Becker/Keystone via AP
Přímý souboj o čtvrtfinále mezi Švédy a Slováky
Skóre proti Švédsku otevřel Martin Chromiak
ČTK, iSport.cz
MS v hokeji
Poslední den základních skupin na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku přinesl důležité duely, které určily osud týmů v dalším průběhu šampionátu. Slováci po prohře 2:4 se Švédy na turnaji končí, čtvrté místo skupiny B patří Tre Kronor. Osmičku postupujících doplnil i tým USA po výhře 4:1 nad Rakouskem. Norové si proti Dánsku zkomplikovali finiš skupiny, inkasovali dvě vteřiny před koncem základní hrací doby a zvítězili až v prodloužení 4:3. Lotyši zvládli roli favorita a po výhře 8:1 nad Maďarskem pokračují do play off. Domácí Švýcaři v souboji o první místo ve skupině porazili 4:2 Finsko. Pavouk play off MS v hokeji 2026 ZDE>>>

Skupina A

Maďarsko - Lotyšsko 1:8

Lotyši deklasovali ve svém závěrečném zápase v základní skupině A Maďarsko 8:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. O výhře rozhodli v přesilových hrách, ve kterých se prosadili čtyřikrát. Rozhodující náskok si Lotyši vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.

USA - Rakousko 4:1

Američané postoupili do čtvrtfinále. Obhájci titulu obsadí ve skupině čtvrté místo a narazí na Kanadu. V přímém souboji dvou aspirantů na účast v play off uspěly USA i zásluhou dvou branek v rozmezí 45 sekund v první třetině.

Švýcarsko - Finsko 4:2

Domácí hokejisté ovládli tabulku bez ztráty bodu a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají se Švédskem. Finové budou hrát s českou reprezentací, která obsadila ve skupině B třetí místo. Švýcaři v úterý v Curychu ztratili dvougólové vedení, ale v 57. minutě si připsal vítěznou branku a druhou trefu v přesilovce Ken Jäger. Poslední slovo měl při power play Finů Nico Hischier. Švýcaři poprvé získali při stávajícím modelu 21 bodů v základní části.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko7700039:721
2Finsko7600131:1118
3Lotyšsko7400324:1712
4USA7310325:2111
5Německo7301323:2210
6Rakousko7300417:299
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Norsko - Dánsko 4:3 v prodloužení 

    Norové porazili Dánsko 4:3 v prodloužení a na druhém místě skupiny B mají náskok dvou bodů před třetím Českem. O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell vyrovnal na 3:3. Po 13 vteřinách nastavení rozhodl Michael Brandsegg-Nygard.

    Švédsko - Slovensko 4:2

    Švédsko zvítězilo v přímém souboji o poslední postupové místo ze skupiny B nad Slovenskem 4:2 a ve čtvrtek ho čeká v Curychu čtvrtfinále s nejlepším týmem z „áčka“. Slováci, kteří byli na únorových olympijských hrách v Miláně v semifinále, budou na světových šampionátech mezi nejlepší osmičkou chybět podruhé za sebou.

    Česko - Kanada 2:3

    Češi podlehli přes dvoubrankový náskok Kanadě 2:3, i když po gólech Marka Alschera a Dominika Kubalíka vedli 2:0. Ve skupině B ve Fribourgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy. Vítězný gól dal v čase 49:25 John Tavares.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada7610033:1320
    2Norsko7411125:1415
    3Česko7401219:1713
    4Švédsko7400327:1612
    5Slovensko7310321:1911
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

       

      MS v hokeji 2026

