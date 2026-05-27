ZIMÁK po Kanadě: Dobrý vstup, ale pak jsme šli jako prase na porážku, štvalo Šmída s Prospalem

Zklamaný Jakub Flek po prohře s Kanadou
Trenér české reprezentace Radim Rulík
Zklamaný Dominik Kubalík
Čeští hokejisté v souboji s Kanadou
Kanadská radost před brankou Dominika Pavláta
Trenér národního týmu Radim Rulík na střídačce během zápasu s Kanadou
Kanadští hokejisté slaví gól
Porážka 2:3 s Kanadou na mistrovství světa přinesla národnímu týmu konečnou třetí příčku v základní skupině a cestování do Curychu na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Nemuselo se to stát, kdyby reprezentace po dobrém vstupu do bitvy s favoritem postupně nevsadila na pasivitu. A kdyby se stejným nastavením jako proti Crosbymu a spol. vstoupila do předchozího duelu s Norskem, jejž skončil fiaskem. Dva bývalí vynikající hráči NHL Václav Prospal s Ladislavem Šmídem a navrch se Zbyňkem Irglem do šroubku rozebrali hru týmu Radima Rulíka. Pavouk play off MS v hokeji 2026 ZDE>>>

 

Nebylo to nejradostnější pitvání, ovšem o to věcnější. „Ve středním pásmu jsme tam čekali jako prase na porážku. Dobrým týmům nechceš dát prostor a čas. A to jsme my udělali,“ mrzelo bývalého obránce Edmontonu či Calgary. „Ať je to jak chce, nemůžeš být tak pasivní a couvat v pěti lidech. Kvůli ztrátám ve středním pásmu bylo otázkou času, kdy to Kanada otočí. Soupeři jsme to nabídli sami a to mě hrozně štve,“ mínil kouč Rochesteru v AHL. Chybná byla podle něj už nominace na šampionát, kde se dostatečně nezohlednily fyzické parametry nominovaných.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada7610033:1320
2Norsko7411125:1415
3Česko7401219:1713
4Švédsko7400327:1612
5Slovensko7310321:1911
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie700165:281

