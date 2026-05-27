ZIMÁK po Kanadě: Dobrý vstup, ale pak jsme šli jako prase na porážku, štvalo Šmída s Prospalem
Porážka 2:3 s Kanadou na mistrovství světa přinesla národnímu týmu konečnou třetí příčku v základní skupině a cestování do Curychu na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Nemuselo se to stát, kdyby reprezentace po dobrém vstupu do bitvy s favoritem postupně nevsadila na pasivitu. A kdyby se stejným nastavením jako proti Crosbymu a spol. vstoupila do předchozího duelu s Norskem, jejž skončil fiaskem. Dva bývalí vynikající hráči NHL Václav Prospal s Ladislavem Šmídem a navrch se Zbyňkem Irglem do šroubku rozebrali hru týmu Radima Rulíka. Pavouk play off MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Nebylo to nejradostnější pitvání, ovšem o to věcnější. „Ve středním pásmu jsme tam čekali jako prase na porážku. Dobrým týmům nechceš dát prostor a čas. A to jsme my udělali,“ mrzelo bývalého obránce Edmontonu či Calgary. „Ať je to jak chce, nemůžeš být tak pasivní a couvat v pěti lidech. Kvůli ztrátám ve středním pásmu bylo otázkou času, kdy to Kanada otočí. Soupeři jsme to nabídli sami a to mě hrozně štve,“ mínil kouč Rochesteru v AHL. Chybná byla podle něj už nominace na šampionát, kde se dostatečně nezohlednily fyzické parametry nominovaných.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1