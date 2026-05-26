Zimák ŽIVĚ po zápase s Kanadou s Ladislavem Šmídem a Václavem Prospalem
Bezprostředně po utkání Česko - Kanada nabízíme detailní rozbor zápasu, reakce, nejdůležitější momenty. Hosty speciálního vysílání jsou bývalí reprezentanti a hokejové osobnosti Ladislav Šmíd a Václav Prospal. Jak hodnotí výkon českého týmu? Co rozhodlo zápas? A kdo nás čeká ve čtvrtfinále? Sledujte živé vysílání Zimáku na YouTube a zapojte se do diskuze i vy. Program MS v hokeji 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1