DVĚ SEKUNDY od radosti! Dánové dali Čechům naději na druhé místo ve skupině
Vzpomínáte si na loňské mistrovství světa? Dánové šokovali svět, když ve čtvrtfinále vyřadili Kanadu a po zásluze bojovali o medaile. Letošní šampionát má novou senzaci a taky ze severu Evropy. Norové si zahrají čtvrtfinále po dlouhých 14 letech. „Půjdeme a porazíme Dány, abychom si zajistili druhé místo,“ tvrdil po triumfu nad Českem kapitán Andreas Martinsen. Inkasovaným gólem dvě sekundy před koncem však Norové udrželi naživu českou naději na druhý flek. Program MS v hokeji 2026 >>>
Dá se říct, že píšou příběh jako z pohádky. Švédy i Čechy obrali o všechny body, jeden vydolovali z utkání s Kanadou a celkově ztratili ve skupině pouhá dvě utkání. Triumfem nad výběrem Radima Rulíka si Norové zajistili postup do čtvrtfinále poprvé od roku 2012 a v zemi se začalo psát o šoku a senzaci.
Okamžitě se objevily otázky, jak daleko může norský hokej na šampionátu dojít. „Nevím, je to až nereálná otázka. Fakt bláznivá. O tom, jak daleko můžeme dojít, se ani neodvážíme přemýšlet. Ale jsme ve čtvrtfinále a tam je všechno možné,“ odpovídal kapitán Martinsen.
V týmu je posledním hokejistou, který zažil předchozí čtvrtfinálovou účast. Tehdy jako jednadvacetiletý mladík nastupoval ve čtvrté lajně a při porážce 2:5 s Ruskem odehrál jen lehce přes šest minut. Teď je lídrem týmu a vedle sebe má budoucnost norské reprezentace.
„Je těžké říct, že to není nejlepší výběr, za který jsem kdy hrál, když se podíváme na výsledky. Někteří naši hráči by skoro mohli být moji synové. Budou lepší a lepší. Já udělám, co budu moct, abych zůstal ve formě a mohl dál být součástí tohohle týmu,“ vyprávěl se smíchem pětatřicetiletý veterán.
Naděje pro české hokejisty
S týmem si v posledním skupinovém utkání mohl zajistit druhé místo a setrvání ve Fribourgu. Stačilo proti Dánům vyhrát v základní hrací době. Norové dvakrát vedli, jednou dokonce o dva góly, jenže krutá rána přišla dvě sekundy před koncem, kdy soupeř srovnal. Už po třinácti sekundách prodloužení pak přeci jen rozhodl na 4:3 Michael Brandsegg-Nygard, ale cesta Čechů na druhý flek zůstala volná. A to v případě tříbodového vítězství nad Kanadou.
„Nepředvedli jsme naši nejlepší hru a udělali jsme spoustu divných rozhodnutí. Ale samozřejmě jsem šťastný za dva body,“ hodnotil kouč Petter Thoresen.
Pro Nory je samotná účast ve čtvrtfinále obrovská věc. Úspěch na šampionátu může rozšířit zájem o hokej v severské zemi s přibližně deseti tisíci registrovanými hráči. „Znamená to pro nás hodně. Jsme malá země a opravdu velmi, velmi malá hokejová země. Doufejme, že to Norsko může nakopnout a dát víc pozornosti téhle krásné hře. Třeba budou lidi o víkendech místo lyžování chodit taky hrát hokej,“ přikyvoval Martinsen po cenné výhře nad Čechy.
Na mistrovství světa se norský výběr opírá o osmnáctiletého Tinuse Luca Koblara a jen o tři roky staršího Noaha Steena. Dost možná největší hvězda týmu přicestovala se zpožděním, Michael Brandsegg-Nygard stihl poslední dva zápasy ve skupině a s bilancí 3+1 řídil obě výhry.
„Pamatuju si první roky v národním týmu, vždycky byla utužená parta, hráči se dobře znali. Mám pocit, že teď je to podobné. I když je mezi námi velký věkový rozdíl, každý přináší něco. Užíváme si to, všichni táhneme za jeden provaz. Je to skvělé,“ zářil kapitán. S parťáky může dál snít o překonání šestého místa z roku 2011.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1