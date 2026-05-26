Slovákům postup utekl, chyběly centimetry. Országh: Můžeme z toho těžit, dobrá investice
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Na mistrovství světa dorazili jako outsider. S mladým mužstvem, protože hlavnímu trenérovi Vladimíru Országhovi dorazila spousta omluvenek. Nakonec chyběl gól, aby Slováci uhráli čtvrtfinále. Mohli ho dát proti Česku nebo v přímém souboji o postup se Švédskem. Jenže Seveřanům podlehli 2:4. „Mrzí mě, že se tito kluci dál nedostali. Za dva týdny vytvořili absolutní famílii. Počítají se ovšem body,“ pronesl kouč země zpod Tater. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Ke kýžené trefě na 3:3 chyběl možná centimetr. Ve druhé třetině Marek Hrivík dokázal tečovat nepříjemnou střelu, ta se dokutálela k čáře přes betony brankáře Magnuse Hellberga. Jenže švédský obr instinktivně sáhl rukou za záda, vytáhl postupový zákrok. Puk mu zůstal v lapačce, slovenské ruce letěly nahoru, ovšem zbytečně.
V třicetistupňovém vedru pořádně propocený švédský gólman odfukoval. „Byla to dobrá střela, navíc tečovaná. Věděl jsem, že puk prošel za mě, snažil jsem se jen lehnout si, dosáhnout na kotouč, než projde za čáru. Povedlo se. Věděli jsme, že Slováci mají dobrý tým. Byla to skvělá bitva,“ popisoval Hellberg se vším respektem.
Slovensko do čtvrtfinále chtělo. Uzpůsobilo tomu nástup do zápasu, kdy Švédům trvalo čtrnáct minut, než se vůbec propracovali k prvnímu přesnému zakončení. To už vedl soupeř po přesné střele Martina Chromiaka. Jenže stačilo, aby se reprezentace Tre Kronor dostala poprvé na delší dobu do pásma. Vývoj zápasů zcela srovnala a nakonec obrátila.
Slovensko na ztrátu 1:3 reagovalo jen jednou trefou kapitána Hrivíka. „Jsou to těžké pocity, zase jsme protivníka přestříleli, zase jsme většinu času drželi hru pod kontrolou. Je to škoda. Asi ještě chybí zkušenosti. Neproměněné přesilovky beru i na sebe. Jeden gól z nich musíme dát,“ sypal si popel na hlavu exhradecký útočník Oliver Okuliar.
Slováci si na MS vzali hodně mladé mužstvo. Z části vlivem okolností, omluvenek se v olympijském ročníku sešlo obrovské množství. Šanci dostali někteří mladí, reprezentací příliš neprověření hokejisté. V dobrém světle se ukázali borci jako Viliam Kmec, Adam Sýkora nebo Sebastian Čederle. Ale jeden malý krůček k euforii scházel.
„Můžeme z toho do budoucna těžit, šli jsme do turnaje s tím, že je investicí. Na jednu stranu můžete mít trošku bolehlav z toho, že vám odmítne třicet hráčů, ale na druhou stranu jste plní očekávání, co přinesou noví. Když někdo nepřijede nebo hraje špatně, nabízí místo druhému. Ten si ho musí vzít. Hodně hráčů ukázalo potenciál pro národní mužstvo v dalších letech. Potřebujeme širší základnu, abychom měli z čeho vybírat,“ přemítal kouč Országh v odpovědi na dotaz Sportu.
Švédsko, které se v nominaci rovněž nebálo a také šlo mladou cestou, nakonec odvrátilo ostudný výsledek. Pro mladíky jako Ivar Stenberg nebo Viggo Björck důležitá zkušenost, aby se mohli posouvat. Budoucí nejen reprezentační tahouni dokázali ustát těžké momenty jako porážku s Norskem 2:3. Postup ze čtvrtého místa vybojovali.
„Měli jsme náročné zápasy, v posledním jsme museli vyhrát. Věřím, že nás to udělá silnějšími. Pro zkušenost je to důležité. Ve čtvrtfinále nás teď čekal favorit mistrovství,“ řekl brankář Hellberg, majitel zákroků v klíčových chvílích.
Jeho protějšek Samuel Hlavaj měl náročnější odpoledne. Bývalý gólman Plzně si první gól do branky srazil betonem, ani u dalších dvou neměl čisté svědomí.
Vladimír Országh, trenér Slovenska:Kluci se posunuli
„Měli jsme proti Švédům výborný začátek, hodně šancí. Velká škoda, že jsme z úvodu vytěžili jenom jeden gól. Švédské branky jako by nás trošku zaskočily, i když jsme se ještě vrátili, měli dobré šance. Na konci už bylo málo sil, docházely nám. Chtěli jsme určitě něco udělat s výsledkem, mrzí nás to, že jsme se nedostali do čtvrtfinále. Jenže Švédové mají zkušené mužstvo. Kromě poslední třetiny s Kanadou jsme nebyli na mistrovství světa přehráváni, ale na krásu se nehraje. Jde o malé drobnosti, souboje, krok navíc, větší jistotu v zakončení. To jsou detaily, které se naučíte časem. Jsme rádi, že se kluci posunuli, zahráli si tyto náročné zápasy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1