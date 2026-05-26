Tkachukova mise trvá a ožívá rivalita: Musíme podat absolutně nejlepší výkon
Rivalita mezi USA a Kanadou znovu ožije. Američané si vítězstvím 4:1 nad Rakouskem v Curychu zajistili na poslední chvíli postup do play off mistrovství světa. Obhájci zlata z loňského roku v duelu kdo s koho vyzvou celek javorových listů, který vyhrál „českou“ skupinu ve Fribourgu. Bude to první střet severoamerických gigantů od finále olympiády v Miláně, v němž USA zvítězily 2:1 v prodloužení. „Budeme muset podat absolutně nejlepší výkon, abychom měli šanci,“ řekl útočník Matthew Tkachuk, který byl v únoru u toho. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Celkově vzato, Američané do Švýcarska přivezli výrazně mladší a ne tak šikovný tým, jako měli před rokem, kdy po 92 letech vybojovali první titul na samostatném mistrovství světa. Letos prohráli na úvod 1:3 s domácím výběrem a po vítězství nad Velkou Británií dostali od Finů klepec 2:6. Ve třech zápasech přitom vstřelili jen osm branek, deset inkasovali.
Už to vypadalo, že při takových výkonech jsou zralí na brzký odlet. Po slabém vstupu do turnaje se však vzchopili. Jejich mise za obhajobou prvenství pokračuje, stejně jako naděje Matthewa Tkachuka stát se prvním americkým členem Triple Gold Clubu.
Dvojnásobný šampion Stanley Cupu a olympijský vítěz z Milána k tomu potřebuje ještě zlato z mistrovství světa. K mužstvu se připojil od čtvrtého zápasu. Svou účast na šampionátu ale oznámil krátce poté, co pro Floridu Panthers skončila sezona. O důvodech jeho zdržení problesklo jen velmi málo informací. Ať šlo o cokoli, Tkachuk týmu výrazně pomohl.
Mladíci Ryan Leonard, James Hagens, Oliver Moore, Isaac Howard nebo Danny Nelson sklízeli úspěchy s juniorskými výběry. Tkachuk doplnil skupinku veteránů jako Justin Faulk a Ryan Lindgren. Přinesl zkušenost a vůdcovství. Byl produktivní, je rozdílovým hráčem, jakého Američané potřebovali.
Po jeho nástupu utrpěli ještě porážku s Lotyšskem, které však brutálně přestříleli. Ale dvě ze čtyř utkání vyhráli v normální hrací době a jedno po nájezdech. Tkachuk si zahrál naposledy v základní části NHL, zato začátkem května debutoval ve skupině leteckých akrobatů Air Force Thunderbirds. „Rozhodně mi chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal a zase se cítil být sám sebou. Ale už je to dobré,“ svěřil se po prvním vystoupení na mistrovství světa. Ve čtyřech zápasech si připsal 7 bodů (4+3), lepší byl po bojích ve skupině jen jeho parťák z útoku Tommy Nowak (6+2), který nastoupil do všech sedmi střetnutí.
Američané potřebovali v posledním utkání Rakušany porazit, aby přeskočili v tabulce svého soupeře i Němce a proklouzli do čtvrtfinále. K vítězství 4:1 pomohly góly Connora Cliftona, Ryana Ufka, Paula Cottera a Tkachuka. Ten s výhledem na nadcházející souboj uvedl: „Budeme muset podat absolutně nejlepší výkon, abychom měli šanci.“
Jsme opravdu hrdí na to, jak to dopadlo
„Je to skvělý pocit. Věděli jsme, že jde o zápas typu vyhrát, nebo skončit. Bylo to jak zápas play off. Jsme opravdu hrdí na to, jak to dopadlo, a teď se už těšíme na čtvrtfinále,“ řekl Ufko.
Rakušané porazili Američany naposledy na šampionátu 2001, kdy se jejich brankář Reinhard Divis zaskvěl 40 zákroky a pomohl k výhře 3:0. O rok později ještě získali bod. Loni se poprvé od roku 1994 probojovali do čtvrtfinále. Letošní turnaj zahájili třemi výhrami po sobě. Porazili Británii, Maďarsko a Lotyšsko, ale proti týmům s větším zastoupením hráčů NHL neuspěli.
Ve třetí třetině proti Američanům zrychlili tempo a přestříleli je 13:7, ale nic z převahy nevytěžili. „Oni bojovali o holý život, my taky. Každá akce, každé střídání se počítá. Takže to, že jsme hned na začátku dali pár gólů, bylo rozhodně pozitivní. Ale nechtěli jsme polevit ani ustoupit,“ dodal Ufko.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4
USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6
Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7
Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0