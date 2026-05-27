Pískání jako facka? V proslovu to zaznělo, přiznal Rulík. Crosbyho ani nechtěl rozebírat
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Pozitivní sdělení na úvod: Národní tým opět po výpadku s Nory našel svoji bojovnou tvář. „Byl to z naší strany úplně rozdílný výkon,“ vykládal kouč Radim Rulík, který po porážce s hokejisty Kanady 2:3 v posledním zápase skupiny B na mistrovství světa ocenil nasazení a litoval, že mužstvo v tomto módu nevydrželo celý zápas. O středečním programu se ještě rozhodne. Jisté je, že klíčový zápas o postup sehrají čeští hráči ve čtvrtek od 16.20 hodin v Curychu proti Finům. Pavouk play off MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Jak byste zhodnotil zápas?
„Kdybychom vydrželi v tom nasazení šedesát minut, mohlo to být jiné. V tom, co jsme měli první a víceméně i druhou třetinu a kdybychom v té třetí měli síly, mohli jsme se rvát o vítězství. Ale bohužel jsme měli výpadek. Přestali jsme hrát a oni nás potrestali. Měli jsme zbytečné ztráty, jak mají kvalitu, dovedou je potrestat. Byl to však z naší strany úplně rozdílný výkon než ten předešlý. Hráči ukázali, že chtějí co nejlepší utkání a jednoznačně zabojovali.“
Změny v útocích jste viděl jak? Zdá se, že to zabralo.
„Pracujeme s tím.“
Pomohla podle vás facka, že fanoušci na závěr minulého zápasu pískali?
„Bavili jsme se o tom, ale nedokážu říct. V tom proslovu po zápase i v přípravě na toto utkání jsme to říkali.“
Je právě bojovnost, jakou jste předvedli, to nejdůležitější sdělení pro vás?
„Jednoznačně, mělo to enormní nasazení, bojovnost a opravdu všechny lajny pracovaly na sto procent.“
Jste rád, že jste odpověděli na porážku s Norskem?
„Jsme rádi. Ale mrzí nás, že jsme prohráli, protože jsme to měli výborně rozehrané. Ale to měly i jiné týmy s Kanadou. Směrem ke čtvrtfinále, které je pro nás klíčové, nám takový těžký zápas může pomoct.“
Je jistě těžké čelit především síle dvojice Crosby – Celebrini.
„To jsou otázky. Jste to viděli, ne? Kdyby byli na naší straně, tak jsme neprohráli. Ta kvalita je u nich obrovská.“
Co říkáte na Finsko, s kterým se utkáte ve čtvrtfinále?
„Věděli jsme, že variant je víc. Ale soustředili jsme se jen na sebe, teď se na ně budeme chystat a uděláme maximum, abychom odvedli co nejlepší výkon.“
Na olympiádě jste poslední zápas s Kanadou odbojovali, ale nakonec to nestačilo. A vypadli jste. Je teď dobře, že na to můžete navázat?
„To je těžké hodnotit, protože je to jiné mužstvo. To se nedá porovnávat. Každý tým má jinou skladbu a tvoří jiný příběh.“
Jste rádi za dobrou práci videokoučů? A že byla vaše výzva úspěšná v závěru?
„Na ně je spolehnutí, vůbec jsem nepochyboval, abychom to vzali. Oni to říkají, když jsou si stoprocentně jistí.“
Jaký máte středeční program? Už víte, kde budete trénovat?
„Vím hrací čas v 16:20, ale nemám informaci, kdy musíme opustit hotel. Protože potřebujeme, aby se kluci vyspali. Klíčový teď nebude trénink, ale regenerace, co nejvíc nabrat sil před rozhodujícím zápasem.
Co jste říkal na Dominika Pavláta?
„Dostal se do tempa, předtím to pro něj nebylo jednoduché. Chytal proti soupeřům, kdy na něj - vyjma Norska - šlo pár střel. Byl studený, to se těžko chytá. Pořád si myslím, že kdyby byl víckrát v bráně, prospělo by mu to. Už měl větší jistotu a dneska chytal výborně.“
Máte dilema s brankáři, koho nasadit? Nebo už víte?
„Ani nevím, jak na tom Pepa (Kořenář) zdravotně je, nemluvil jsem s ním. Uvidíme ve středu, nemluvil jsem ani s doktorem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1