Lotyši neklapli… Češi reagují na stěhování i silného soka: Můžeme hrát s každým
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Ještě v pondělí odpoledne se Česku na mistrovství světa nabízela vcelku schůdná čtvrtfinálová stezka. Pokud by reprezentanti uhráli zápas s Norskem, šli by na Lotyše. Pobaltského soupeře si mohli také vybojovat po předchozí souhře výsledků tříbodovým vítězstvím s Kanadou, jenže přes slibný úvod padli 2:3. V cestě tak stojí Fini, ale také stěhování do Curychu. „Neovlivníme to, nebudeme se tím zabývat. Šance je,“ burcuje kapitán Roman Červenka. Seveřané ztratili ve skupině jen poslední zápas s dominantním Švýcarskem. Pavouk play off MS v hokeji 2026 ZDE>>>
V pozápasové mixzóně procházeli hráči s rozporuplnými výrazy. Čeští hokejisté věděli, že se zvedli, oproti předchozímu souboji s Norskem působili úplně jinak, výrazněji. Jakoby se do dresů v národních barvách navlékli odlišní borci. Kanada si mákla, aby získala v závěrečné partii sedmé vítězství na turnaji. Opřela se o mimozemšťany Sidneyho Crosbyho i Macklina Celebriniho.
Jenže předvedený výkon národního týmu nemůže překrýt fakt, že Češi usilovali o čtvrtfinále s Lotyšskem. A po ztrátě nadějného výsledku přišli také o schůdnějšího protivníka. Namísto toho se z druhé skupiny vylouplo rozjeté Finsko s lídrem Aleksandrem Barkovem. Jakoby na něm ani nebyla znát roční pauza od hokeje, body sbírá v pravidelném rytmu.
„Dobří bruslaři, to se ví. Na detaily se ještě koukneme. S Barkovem jsme se na Floridě pozdravili, ale moc jsme se nikdy nebavili,“ popisoval obránce Marek Alscher. „Že nejsme druzí, to tak je. My s tím budeme pracovat, abychom byli připravení na všechno do dalšího zápasu. Půjdeme se stoprocentním nasazením, víme, že jdeme na Finsko. Uděláme vše, abychom postup urvali.“
Podobně nastavený k další misi je kapitán Roman Červenka, stěhování neřeší. „Nevím, jaký bude přesně program, ale není to daleko. Nemusíme nikam letět, tak to není tak hrozný. Oni hráli taky, po zápase je to pro oba stejné,“ přemítal zkušený útočník.
I tak platí, že Česko mělo osud ve vlastních rukou. Směrovku definitivně ztratilo až se závěrečnou periodou základní skupiny, když se hlavního slova chopili Crosby a Celebrini. Volný John Tavares pak třetím gólem zámořských favoritů dokonal dílo zkázy. I když od prvních dvou period se Rulíkovi svěřenci určitě odrazit mohou. Naděje není ztracená.
„Musím říct, že všichni makali, každá lajna. Je to škoda. Sami jsme věděli, že to s Nory nebylo dobré, zkrátili jsme střídání, bylo to intenzivnější, na ledě jsme nechali vše. Chyběl odraz, gól. Kanaďané ukázali sílu. Bojovnost šla ze srdce, diváci to ocenili. Věděli jsme, že nám pomohli Dánové, byli jsme od druhého místa třetinu. Chybičky Kanaďané potrestali. Mrzí nás prohra, ale vezmeme si z ní, že můžeme hrát s každým. I s favoritem na titul,“ pravil David Tomášek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1