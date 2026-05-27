Crosby chválí mladíka, vyhlíží odvetu. S odstupem reagoval na Gudase: Bylo to nešťastné
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Znovu se zastavil. Sidney Crosby, nejslavnější hokejista světového šampionátu, se i po vítězství 3:2 nad týmem Radima Rulíka ochotně svěřil se svými dojmy. V krátké promluvě s českými reportéry odpověděl i na otázku, jestli má pořád smíšené pocity z posledního vzájemného souboje s českým soupeřem. Na olympiádě v Miláně nedohrál poté, co ho atakoval obránce Radko Gudas. „Neřekl bych, že z toho mám špatný pocit," uvedl 38letý útočník, který opět ukázal sílu ve dvojici s generačním talentem Macklinem Celebrinim.
Na ty dva je radost se dívat. Na jedné straně hokejový mentor, jenž ve 38 letech vyhrál, co mohl. Vedle něj mladík, který je o 19 let mladší. V Miláně vybojoval stříbro, ale na velké zlato čeká. Teď se před ním otevírá velká šance.
„Kdo by s ním nechtěl hrát? Je to speciální hráč,“ pousmál se Pan Kapitán. Ale na šampionátu ve Švýcarsku mu kapitánské céčko přenechal. Což je součást procesu, kdy se mu snaží ukázat cestu směrem k podobně hvězdné kariéře.
„Jestli je to i moje zásluha? To nevím. Neustále se zlepšuje a i mě udržuje mladého,“ reaguje jeden z nejlepších hokejistů v historii NHL. „Dělá věci dobře. Bruslí, čte hru, střílí. A i já se snažím předvést to nejlepší,“ poukazuje na fakt, že ho talentovaný mladík táhne.
Aby si mohl v 19 letech splnit sen o velkém reprezentačním zlatu, musí zámořská velmoc ještě třikrát vyhrát. První na řadě jsou Američané. Osudový rival, který je v Miláně v epické bitvě přetlačil ve finále 2:1 v prodloužení.
Crosby v únoru na ledě chyběl. Od té doby, co nedohrál čtvrtfinálový souboj s Českem. Při něm ho tvrdě atakoval Radko Gudas, který se pak stal terčem zloby kanadských fanoušků. Ale sám Crosby to už tehdy bral s nadhledem.
A podobně zareagoval i v úterý na otázku, jestli v sobě má pořád smíšené pocity poté, že po Gudasově hitu nedohrál. Což bylo jeho poslední setkání s českým týmem.
„Já nad tím moc nepřemýšlím. Bylo to nešťastné. Nikdy nemáte v hlavě, když předem uvažujete o olympiádě, že se zraníte,“ vrátil se k tomu vyrovnaným hlasem.
„Byl jsem i tak na tým hrdý. Hráli jsme výborně a nemohli jsme pro vítězství udělat víc. Bohužel, nepovedlo se. Ale na olympiádu mám spíš dobré vzpomínky,“ vykládal kanadský idol, jenž se tentokrát musel spokojit se stříbrem. Finále sledoval pouze z tribuny, na led za reprezentačními parťáky se dostal až před ceremoniálem.
Čtvrtfinále? Oba týmy se dobře připraví
Jinak už olympiádu vyhrál 2x (2010 a 2014). V Praze v roce 2015 přidal zlato na šampionátu. A teď rozjetá Kanada pomýšlí na titul i ve Švýcarsku. První překážkou jsou právě Američané. Ti však nevykazují takovou výkonnost jako v Miláně. Navíc týmy jsou velmi proměněné.
„Bude to úplně jiné utkání. Ale vždycky je to rivalita, ať se hraje kdekoliv a cokoliv. Oba týmy se dobře připraví,“ říká Crosby, jenž na šampionátu zatím na gól čeká, ale má už devět asistencí. Je to pro něj čtvrté mistrovství světa. To první odehrál před 20 lety! V lotyšské Rize.
„Čas letí, co?“ souhlasně přikývl. „Moc si takových příležitostí vážím. Už jenom to, že člověk může hrát na takových turnajích a být tady s někým, jako je Macklin (Celebrini). Jsem vděčný,“ dodal Crosby, jenž v roce 2006 posbíral 16 bodů (8+8) v 9 zápasech. Tehdy dorazil po premiérové sezoně v Pittsburghu, kdy jeho osobní konto vykázalo 102 bodů (39+63) v 81 utkáních.
V NHL prožil nováčkovskou sezonu jako hrom. Po dvaceti letech ale příliš nezpomaluje. A má našlápnuto k tomu, aby obohatil už tak košatou sbírku úspěchů.