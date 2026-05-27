Šatan si rýpl: Po stížnosti jsme dostali dvakrát české sudí! Ostrá kritika matky hokejistů
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Postup do čtvrtfinále jim na hokejovém šampionátu unikl jen těsně. A logicky přišly bolavé emoce. Slováci cítili zklamání, prezident tamního hokeje Miroslav Šatan vystoupil před novináři po posledním skupinovém zápase se Švédskem (2:4). Hodnotil mužstvo s řadou mladých hráčů, ale opřel se do rozhodčích. „Myslím, že postup unikl s Čechy. To byl takový… Zajímavý zápas. Sami jste o něm napsali dost,“ obrátil se hlavní funkcionář na žurnalisty. Narážel na rozhodnutí arbitrů, na které si reprezentace oficiálně stěžovala. Pavouk play off MS v hokeji 2026>>>
Slovensko mohlo cítit křivdu zejména před rozhodujícím gólem českého kapitána Romana Červenky na 3:2. Ten ještě předtím, než úspěšně zaparkoval před brankářem Samuelem Hlavajem, v souboji vykolejil z rovnováhy mladého obránce Luku Radivojeviče. Slovenský bek se s útočícím hráčem nemohl svázat, Červenka pak bruslí tečoval kotouč do sítě. To už v rámci pravidel.
„Chyběl nám kousek do čtvrtfinále. Jsem z toho zklamaný,“ začal Šatan hodnocení. „S Čechy to byl samozřejmě exponovaný zápas. Už je zbytečné se k němu vracet, ale možná mohli rozhodčí některé věci udělat lépe. Na to se nevymlouvám,“ pověděl jednapadesátiletý prezident slovenského hokeje.
Když nicméně dostal přímou otázku na to, jestli si na sudí spolu s dalšími zástupci týmu oficiálně stěžoval, rýpl si do následného nasazování arbitrů. „Ano. Dostali jsme odpověď, a v posledních dvou zápasech jsme pak dostali i českého rozhodčího. Takže co mám na to říct? Nebudu to dále komentovat, je to zbytečné,“ doplnil Šatan.
I český kouč Radim Rulík během skupinové fáze přiznal, že od reklamací upustil. Zbytečně upozorňovaly na národní tým, nepřinesly dle slov trenéra požadovaný efekt.
Závěrečné skupinové boje Slováků s Kanadou a Švédskem řídil jako hlavní sudí Jiří Ondráček, k ruce měl vždy zahraničního kolegu. V druhém případě, kdy východním sousedům stačil bod k postupu, ještě jako čárový pomáhal stejnojmenný kolega Jiří Ondráček. Čeští sudí mezi sebou nemají rodinnou vazbu.
Faktem však zůstává, že v obou posledních duelech to byli Slováci, kdo měl více početních výhod než soupeř. A ani ostatní herní situace nenasvědčovaly o žádném výrazném pochybení českých mužů v pruhovaném, které by mančaft zpod Tater znevýhodnily či poškodily.
Pobytu na trestné lavici se dokonce ve zmíněných zápasech vyvarovali bratři Martin a Kristián Pospíšilovi, což v předchozím průběhu akce rozhodně nebylo samozřejmé. „Pro nás klíčoví hráči, tahali první lajnu, bojovali. Někdy to bylo s emocemi, ale ty k hokeji patří. Drželi to na uzdě, nic takového, co by vadilo. Přinášeli do zápasu správný náboj, podpořili ho góly, efektivitou. Byli jsme s nimi spokojení,“ chválil Šatan.
S jeho hodnocením se ztotožnila matka sledovaných sourozenců Katarína Pospíšilová. Na sociálních sítích ovšem vyjádřila jasný nesouhlas s tím, jak hlavní trenér Vladimír Országh její syny nasazoval do utkání. Podle ní měli hrát daleko víc.
„Nedá se vyhrát, když potenciální lídři mají ice time pomalu stejný jako čtvrtá pětka. Kurňa, na prvním místě musí být vždy snaha vyhrát MS! Stačí se podívat na top týmy. Švédové, Kanaďané, Češi mají jasnou hierarchii. Když se láme zápas a jde o všechno, jejich nejlepší hráči jednoduše hrají víc. Tak to všude funguje. Kiko a Maťo měli formu na to, aby tento tým potáhli do čtvrtfinále. Ale těžko se to dělá, když vás trenér využívá skoro jako outsidery, prostě tak se to nedělá,“ vyťukala Katarína Pospíšilová.
Petr Kočanda