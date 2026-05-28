Bank se zná s Jágrem i Haškem, Ledeckou vedl v dresu dědy. MS prožívá v Rakousku a fandí...
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Ještě když vedl Ester Ledeckou, musel si zvyknout, že v tuto dobu na ledovcích jezdila v hokejovém dresu. Tentokrát Tomáš Bank, její dlouholetý kouč, prožívá šampionát ve svém novém sídle. Asi 300 kilometrů od Fribourgu, v rakouském sídle značky Kästle. Tam teď vede závodní oddělení a iSport ho navštívil. Bank popisoval, jak se zná s Dominikem Haškem nebo Jaromírem Jágrem. Proč v Calgary jezdil za Davidem Rittichem? Při golfu se zase několikrát setkal s Jiřím Hrdinou. Pavouk play off MS v hokeji 2026 >>>
V trenéřině se dostal na vrchol, teď se zabydluje ve funkci šéfa závodního úseku v legendární značce, jejíž slávu pomáhá úspěšně oprášit český podnikatel Tomáš Němec.
Někdejší kouč STR je hodně na cestách, ale hokej si nenechá ujít. „Sledoval jsem ho v autě. Tedy to nemůžu říct, takže jsem ho jen poslouchal,“ smál se uznávaný lyžařský expert, který deset let spolupracoval s trojnásobnou olympijskou vítězkou, která je velkou hokejovou fanynkou.
Takže právě během mistrovství světa, většinou na ledovci Kaunertal, se spouštěla ze sjezdovek v dobovém dresu, který nosíval její dědeček. Někdejší útočník, mistr světa z Prahy z roku 1972.