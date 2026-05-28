Česko - Finsko 1:4. Zmar! Hokejisté po bídném úvodu zapnuli, ale končí. Stejně jako Rulík
Konec šampionátu. Hořký konec, nutno dodat… A stejně tak konec éry Radima Rulíka u národního týmu. Ta odstartovala euforickým zlatem v Praze, ale pak následovaly tři mrzuté konce ve čtvrtfinále. A přetrvává spousta otazníků a otázek. V Curychu se český tým dlouho neohřál, s Finy prohrál 1:4 a chvílemi to byl zmar. Nakonec Češi vyklouzli z ostudy, díky přesilovce ještě snížili. Ale i tak se chystají smutně domů... Pavouk play off MS v hokeji 2026 >>>
Dlouho to byl z českého pohledu horor. Pak přeci jenom přišly náznaky naděje, ve třetí části i dvě nastřelené tyčky, ale dlouho to byla šeď. Takže dál jdou zaslouženě Finové, kteří skvěle odstartovali, pak už si to víceméně zkušeně hlídali.
Takže sbohem. Víkend bude bez české účasti. Stejně jako loni. I na únorové olympiádě.
V brance dostal šanci Josef Kořenář, který se vykurýroval. Ale úvod utkání ho asi ještě chvíli bude budit ze spaní. Po první třetině vyskočili ze sedaček finští fanoušci, kteří seděli kousek pod novinářskou tribunou. A s pivem v ruce zatleskali.
Ti čeští byli opaření. Viděli ospalou, utahanou třetinu. Jednu z nejhorších za posledních spoustu let. Jako by se podepsala extrémně dlouhá i náročná sezona. Možná hlava chtěla, ale nohy už mozek nedokázal přesvědčit, aby ještě jezdily. Energie se vytratila. Na obří kostce, jedné z největších na světě, se v rámci zábavného programu objevila i výzva, kdo jak zamrzne v pohybu.
Time to freeze.
Ale někdy se zdálo, že se to přihodilo hráčům v bílém dresu. Nešlo nic. A jestli si někdo myslel, že o první pauze přijde bouřka v kabině a vyjede jiný tým, mýlil se. Ve 22. minutě se prosadili Finové potřetí a stav 0:3 poslal Čechy do kolen.
Byl to tíživý pohled. Ondřej Pavelec, jenž má na povel brankáře, se po třetím gólu opřel o plexisklo. Působil rezignovaně, stejně jako celá střídačka. Filip Hronek se zvedl a obešel spoluhráče, aby je ještě vyhecoval. Kouč Radim Rulík debatoval s Tomášem Plekancem, snažili se ještě namíchat nějaký životabudič. Ale zmar pokračoval.
Nepomohla ani trefa v přesilovce
Šlo jenom o to, aby zápas neskončil fiaskem a ostudným debaklem. Úvod druhé části se nesl v ještě horším duchu. I když se hrálo v pěti, občas to na ledě vypadalo, že Finové mají přesilovky. Češi jen stínovali. Psychika byla nahlodaná, všichni si museli v duchu přát, ať už je konec toho trápení. Přesto přišla chvíle pro naději. Finové nabídli mdlému soupeři dlouhou přesilovku pět na tři. A i když početní výhoda během celého turnaje haprovala, teď se ujala rána obránce Filipa Hronka.
Což byl moment, který vstříkl do českých žil trochu adrenalinu a živé vody. Zvlášť, když národní tým měl před sebou ještě klasickou přesilovku, která trvala minutu a půl. Byla polovina zápasu, takže se české akcie na chvíli zase dostaly na burzu. Ale k žádnému velkému obchodu s nimi nedošlo, Finové už si vedení zkušeně pohlídali.
V hledišti nechyběl ani muž, který se v této hale v posledních letech utápěl v euforii. Šimon Hrubec pro Curych vychytal dva tituly, tentokrát poprvé přišel jako fanoušek. Vzal celou rodinu, dcera měla na sobě jeho dres.
„Doufám, že naše domácí aréna přinese klukům štěstí,“ přál si nejlepší brankář švýcarské ligy posledních sezon.
Jenže to bylo naopak. Ve druhé polovině už přeci jenom byl vyrovnanějším soupeřem, ale nestačilo to. Marné byly výzvy fanoušků: Hoši, bojovat!
Šampionát tedy končí v šedi. Stejně jako celé éra kouče Radima Rulíka, který se přesouvá se svými nejbližšími spolupracovníky do Kladna.
Vedení svazu tím odpadlo dilema. Pokud by se šéf Alois Hadamczik s trenéry domluvil na prodloužení spolupráce, kdo ví, jestli by tohle stejně nebyla konečná…
Český pobyt v Curychu netrval dlouho. Ve středu se hráči ubytovali, teď je čeká smutný check-out. Moc radosti neudělali fanouškům, ani sobě samotným.