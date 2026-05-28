Norové slaví historické semifinále, vynulovali Lotyše. O medaile si zahrají i domácí Švýcaři
Norští hokejisté slaví historický postup do semifinále mistrovství světa. Lotyšsko porazili 2:0 a zahrají si o cenné kovy. Postup slaví i dosud neporažení hokejisté Švýcarska, kteří porazili v Curychu Švédsko 3:1 a v semifinále se utkají právě Norskem. Druhou dvojici tvoří Kanada a Finsko, kteří vystavili stopku Američanům, respektive českému národnímu týmu. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS v hokeji 2026 >>>
Kanada - USA 4:0
Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby. Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.
Kanada začala aktivně a ve druhé minutě pomohla gólmanovi Cooleymu po Hollowayově střele levá tyč. V čase 6:12 šel za zákrok na Bouchardovu hlavu pykat na pět minut a do konce utkání Američan Lindgren poté, co si sudí prohlédli situaci na videu. Otřesený Bouchard už do utkání také nezasáhl. VÍCE ZDE>>>
V dlouhé přesilovce se Kanaďané neprosadili a mohli dokonce inkasovat, ale Steevesovu možnost po spolupráci s Laffertym zlikvidoval Greaves. Američané nevyužili početní výhodu při Hollowayově trestu. Kanada potom při Sassonově pobytu na trestné lavici už skórovala. Celebrini v čase 18:31 zamířil z pozice mezi kruhy přesně do levého horního rohu branky. Pro oporu San Jose to byla šestá trefa na turnaji.
Ve 24. minutě trefil Kanaďan Brown z pravého kruhu bližší tyč. Američané nevyužili početní výhodu při Whitecloudově vyloučení. V polovině utkání zvýšil náskok Javorových listů Holloway, jehož první střelu v pravém kruhu ještě zblokoval Ufko, ale opakovaný pokus už skončil za Cooleym. Snížit mohli Howard a Coronata, americký gólman vytěsnil Brownovu dorážku.
V závěrečné části se Američané nejdříve ubránili při Tkachukově vyloučení. Greaves potom zlikvidoval dvě šance Coronata a ve 49. minutě trefil Steeves z pravého kruhu protější tyč. Kanaďané se neprosadili při Leonardově vyloučení a v 54. minutě nepřekonal Cooleyho z úniku Martone. V závěru Američané sáhli k power play, při které skórovali do prázdné branky Brown a Crosby.
Norsko - Lotyšsko 2:0
V úvodu se hrálo dlouho bez velkých šancí. V polovině úvodní části se dostal do dobré pozice Cibulskis, ale jeho střelu zblokoval bránící Havard Östrem Salsten. V 16. minutě se na druhé straně dostal před Gudlevskise Elvsveen, nepodařilo se mu jej však prostřelit. Lotyši se ubránili při Vilmanisově trestu a už po přesilovce jim pomohla pravá tyč po Vesterheimově střele z pozice mezi kruhy. Ještě před pauzou měl příležitost Vilmanis, ale Haukeland jeho bekhendové zakončení vyrazil levým betonem.
V úvodu druhé části si norský gólman poradil s šancí Egleho i s Andžansovou dorážkou. V čase 27:10 se radovali Norové. Po asistenci Brandsegga-Nygarda se z pozice mezi kruhy trefil Koblar.
Při Mamčicsově vyloučení se Lotyši ubránili a sami nevyužili početní výhodu při Martinsenově trestu. Potom nevyužil šanci na vyrovnání Steen a navíc se nechal opět vyloučit kapitán Martinsen. Stav se ale nezměnil, stejně jako při norské početní výhodě po faulu Zileho.
Norové úspěšně bránili těsný náskok. V polovině třetí třetiny se dostal do úniku Tralmaks, ale zakončení se mu nepodařilo. V 56. minutě měl možnost Krastenbergs, Haukelandovi však pomohl Hurröd, který odvrátil puk bruslí. Při závěrečné power play Norové také odolali a definitivně rozhodl Steen, jenž dovezl puk do prázdné branky.
Švýcarsko - Švédsko 3:1
Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence. V semifinále čeká domácí výběr Norsko.
Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life Areně vyhrálo i osmý zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo. Na branku Linuse Karlssona však ještě v první třetině odpověděl Josi. Vítězný gól vstřelil ve 33. minutě Denis Malgin.
