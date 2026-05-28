ONLINE: Domácí Švýcaři vedou nad Švédskem, trefil se Malgin. Norsko - Lotyšsko 1:0
Američtí hokejisté podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa Kanadě 0:4 a na turnaji končí. Vítězný gól dal v čase 18:31 kapitán Kanady Macklin Celebrini a čisté konto vychytal Jet Greaves. Od 20:20 hrají i Norové proti Lotyšsku, kteří chtějí proklouznout do zápasů o medaile. Ve stejný čas rozehráli své klání také domácí Švýcaři, kteří vyzývají Švédy. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport.
Výběr trenéra Mishy Donskova oplatil Spojeným státům porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1:2 v prodloužení. O semifinálovém soupeři Kanady rozhodnou večerní čtvrtfinálové duely.
Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby. Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.