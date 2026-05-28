ONLINE: Kanada vynulovala Američany. Švédové vyzvou domácí výběr, Norsko jde na Lotyšsko
Američtí hokejisté podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa Kanadě 0:4 a na turnaji končí. Vítězný gól dal v čase 18:31 kapitán Kanady Macklin Celebrini a čisté konto vychytal Jet Greaves. Od 20:20 jdou do akce proti Lotyšsku Norové, kteří chtějí proklouznout do zápasů o medaile. Ve stejný čas rozehrají své klání také domácí Švýcaři, kteří vyzývají Švédy. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS v hokeji 2026 >>>