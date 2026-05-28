Švýcarská kauza. Trenér prozradil prohřešek sám. Všichni se divili, co ten vůl dělá, řekl Kovář
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Byla to jedna z největších afér v historii švýcarského sportu. Jak musel reprezentační kouč Patrick Fischer krátce před hokejovým šampionátem kvůli zfalšovanému potvrzení na covid skončit ve funkci. Web iSport se snažil zjistit podrobnosti a vyšlo najevo, že uznávaný trenér to sám prozradil v rozhovoru off-record (mimo záznam)! „Všichni se divili, co to ten vůl dělá," reaguje útočník Jan Kovář, výborný znalec místního prostředí, protože už sedm let působí v Zugu. Jak to tedy celé bylo? Proč to mělo etický přesah, a zmíněný novinář se ocitl pod palbou? Přinášíme i pohled uznávaného sportovního reportéra.
Základní fakta jsou zřejmá. 50letý kouč, jenž dovedl švýcarskou reprezentaci třikrát k zisku stříbrných medailí, byl měsíc před startem turnaje odvolaný. Přiznal se k tomu, že před čtyřmi lety cestoval na olympiádu v Pekingu s falešným covidovým potvrzením.
Ale postupně vyplouvá na povrch, jak se to celé semlelo. A že to byl právě trenér, který o tom sám od sebe začal mluvit po neoficiální části televizního rozhovoru. V něm mluvil o tom, jak se těší na mistrovství, jak je to pro celé Švýcarsko velká věc.
Kamery se vypnuly a potom si dali on, tiskový mluvčí svazu, redaktor a kameraman společnou večeři. Kde si neformálně povídali a právě v tu dobu to sám od sebe trenér při nezávazné konverzaci prozradil. Už to jistě mohl zmínit dřív, ale teď se pro něj stalo osudné, že to řekl před novinářem...
Jen tak mimo řečí. Mluvčí svazu to zaregistroval, ale dělal, že nic neslyší. Aby na to ještě víc neupozornil.
Ale redaktor to pochopitelně slyšel. Mluvčí mu pak ještě napsal: Co tam zaznělo, bylo mimo záznam. Když přišel do redakce, hlavu mu svíralo dilema. Mám to říct, šéfům, nebo ne? Je vhodné o tom mluvit, když to bylo off-record? Ale není ve veřejném zájmu, abych s tím šel ven?
„Určitě to pro něj muselo být těžké rozhodnutí. Je to člověk, který se pohybuje v hokejovém prostředí, působil jako moderátor na stadionu klubu Rapperswil-Jona,“ říká Simon Graf, respektovaný švýcarský sportovní novinář, který o kauze promluvil pro iSport.
Novinář dlouho váhal, co s tím
Reportér byl pod tlakem. Ale nakonec to šéfům prozradil. „A vedení televize rozhodlo, že s tím půjdou ven. Protože je to ve veřejném zájmu. Proto si to nemohou nechat pro sebe,“ vysvětluje Graf s tím, že kolem toho bylo pochopitelné obrovské haló.
Sám kouč se ohradil, proč to televize zveřejnila, když šlo o off-record informaci. Zlobil se. Velká vlna kritiky, především od fanoušků a lidí, kteří se kouče zastávali, se strhla i směrem k reportérovi. Jeho jméno v tu chvíli bylo terčem zájmu. A vesměs zloby. Musel skončit i ve švýcarském klubu, kde dlouhé roky slovem provázel zápasy.
„Byla kolem toho obrovská debata. Většina hokejových novinářů si myslí, že to neměl zveřejnit. A vášnivě se začalo mluvit o tom, co znamená, jestli je informace veřejná, nebo ne. A jak se s tím má nakládat,“ popisuje Graf.
Zastánci i odpůrci žádali stanovisko od nejvyšší mediální autority v zemi – Švýcarské tiskové rady. Jenže i pro ni to byl etický oříšek, takže nakonec žádný verdikt nevydala. Nepřiklonila se ani na jednu stranu.
„Stoprocentně to byl jeden z největších skandálů u nás. Zapojila se do toho spousta právníků, mluvilo se o etice, o covidu, o žurnalistických standardech. Pochopitelně v tom sehrála roli politika,“ dodává šéf sportovní rubriky deníku Tages-Anzeiger.
Byla to diskuse plná emocí, k níž se připojili i hráči. Kapitán Roman Josi napsal před turnajem dopis, aby zvrátili rozhodnutí, ale to nikdy nebylo ve hře. Šlo o pověst celého švýcarského sportu. Zvlášť, když v nedalekém Lausanne sídlí Mezinárodní olympijský výbor. Země je navíc známá přísným dodržováním pravidel, takže vlastně bylo už nemyslitelné, aby vše zametlo pod koberec.
Otázka ale zní: Byla by vůbec nějaká aféra, kdyby to na sebe sám Fischer neprozradil?
Je možné, že ne. O to víc se kouč stáhl do pozadí, veřejně nevystupuje. Doteď se k tomu oficiálně nevyjádřil, nevydal ani žádné stanovisko, kde by litoval, že by podváděl.
Vznikla z toho celonárodní diskuse
„Bylo to opravdu velké. Každý se podivoval, proč s tím vyšel ven. Lidi si říkali, co to ten vůl dělá,“ pousmál se útočník Kovář, který zastává funkci kapitána v Zugu. „Na pravidla jsou tady všichni přísní, takže se rozhodli, že pro kouče to bude konečná. I když je čekal tak velký turnaj,“ dodává.
Tým převzal jeho dosavadní asistent Jan Cadieux,o němž se mluvilo, že ho jednou i tak nahradí. A zdá se, že to na mužstvo nemělo žádný vliv. Na mistrovství válí, zatím domácí vyhráli všech sedm zápasů a dneska od 20.20 hodin se utkají ve čtvrtfinále se Švédy.
„Je vidět, že Cadieux u hráčů má respekt. Protože se počítalo, že po šampionátu mužstvo stejně převezme, jenom to přišlo o něco dřív. Takže si to s ním nikdo nechce rozházet,“ myslím si český útočník.
I když fanoušci stojí za Fischerem, aféru už tolik neřeší. Protože se jejich oblíbencům daří a touží po historickém zlatu. „I v kabině se o tom hráči hodně bavili. Ale jakmile začal turnaj, už se soustředili jenom na hokej. Je to první domácí šampionát od roku 2009, což je pro hokejisty velká věc,“ popisuje švýcarský reportér.
Pokud turnaj neskončí zlatem, debaty se znovu rozvíří. A všichni se znovu budou divit: Proč o tom trenér mluvil?