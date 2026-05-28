Červenka: Nejet na MS, abych nezažil zklamání? To ne. Tým asi skončil tak, na co měl
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Přišel mezi novináře po svém rekordním třináctém šampionátu. Podruhé v sezoně, po olympiádě v Miláně, musel hledat důvody, proč to nevyšlo. Znovu jako kapitán. 40letý Roman Červenka po porážce 1:4 s Finskem ve čtvrtfinále trpělivě vysvětloval. „Teď asi odpovím, že síla týmu odpovídala tomu, jak to dopadlo," popisoval reprezentační rekordman, jenž mluvil také o tom, že hokej miluje. A pokud bude patřit k nejlepším i v příští sezoně, národnímu týmu neřekne ne...
Z ledu přišel jako poslední, protože byl ještě pozdravit fanoušky. Vzájemně si poděkovat. Jeho jméno vyvolávali i ti švýcarští, protože také tady zanechal velkou stopu.
Jak se zklamání vstřebává? Je to s postupujícím věkem horší?
„Je to těžší… Ale je potřeba to brát jako realitu. Nemyslím, že by se někdo na něco vykašlal. Doplatili jsme na špatný začátek. Nevím, jestli v tom bylo i trochu ustrašenosti. Dělali jsme si to těžší, hráli jsme s pukem sami, odhazovali jsme to. Chyby jsme udělali. Když jsme hráli pohromadě, najednou to bylo lepší. Nemůžeme proti tak zkušenému týmu prohrát první třetinu takhle.“
Svitla naděje, když jste dali gól na 1:3?
„Jo, ten gól pomohl. Hlavně třetí třetina, nechci říct, že byla na riziko, ale už jsme neměli co ztratit. Šli jsme do toho. Na puky jsme se dostávali, začalo nás to i bavit… Předtím to byl tak těžký zápas, jenom jsme bruslili a nic. Těžké. Kdyby nám něco spadlo, dalo by se s tím něco dělat. Ale na kdyby se nehraje.“
Je to náročné pro vaši psychiku? Byl to pro vás po olympiádě a play off další vrchol.
„Je to zklamání. Věřil jsem, že můžeme překvapit. Ale nepovedlo se to. Myslím si, že je příslib, že tu bylo dost mladých kluků, kteří hráli poprvé. Mají potenciál se zlepšovat. Do budoucna bude na čem stavět.“
Rozhodlo i to, že jste na šampionátu hráli samé těžké zápasy? Všechny na krev…
„Souhlasím. Každý zápas stál hrozně moc sil. Neměli jsme jediný, kdy by nám to tam s nějakou lehkostí napadalo. Všechno bylo vyrovnané. Možná i proto chyběla dneska energie. Není to jenom o ní, ale i o tom, jaký hokej hraješ. Co si vytvoříš, jak hraješ blízko sebe. My jsme chvilkami hráli naivně, rozházeně. To stojí ještě víc sil. Je to složité, špatně se vysvětluje…“
Takový zmar.
„Snažíš se jezdit, ale jezdíš od ničeho k ničemu. Puk tam není. Takhle kvalitní tým toho využije. Možná jsme začali hrát ustrašeně, abychom neudělali chybu. Místo, abychom to zkusili a hráli i na riziko od začátku. To pak bylo vidět, do problémů se dostane každý tým, když hraješ pohromadě. Ale teď už je to jedno.“
Nemáme tým na to, abychom každý rok vyhráli
Měl tým na víc? Nebo jste hráli na hraně potenciálu?
„Těžko říct. Je potřeba si říct, že jsme nebyli žádní favorité. TOP hráči, kteří tady nebyli, strašně chybí. Síla týmu by byla jiná, ale tak to prostě je. Bylo tu dost mladých kluků, kteří se budou zlepšovat. Jejich zkušenost bude do budoucna znát. Když se na to podíváte, asi to odráží nějakou realitu. Můžeme si povídat, že kdybychom uhráli druhé místo, jestli by byla větší šance s Lotyši? Ale tak to prostě je. Musíme to tak brát. Nemyslím si, že by někdo něco vypustil. Ale když se na to zeptáte teď, asi odpovím, že síla týmu byla taková, jak to dopadlo.“
Jak se dá hodnotit éra Radima Rulíka? Má zlato, i když teď to skončilo neúspěchem…
„Jasně, ale záleží, jak se na to budete dívat. Na druhou stranu, po jaké době vyhrál Radim zlato na mistrovství světa? Takže si myslím, že jeho štáb odvedl výbornou práci. Dneska i zabudovali mladé, což veřejnost chtěla. To je perspektiva do budoucna. Myslím, že za sebou zanechali práci a je potřeba si říct, že nemáme tým na to, abychom každý rok vyhráli šampionát. Tak to je. Navíc pokud tady nemáme naše nejlepší hráče. To je fakt. Ale na druhou stranu mladí nabrali zkušenosti a věřím, že je v nich potenciál. Pokud budou pracovat, je to budoucnost nároďáku. Dvacítiky hrály dobře kolik let.“
Pro vás to možná byla nejtěžší sezona v kariéře. Jak na ni celkově budete vzpomínat?
„Nahoru dolů. Já jsem počítal s tím, že to bude těžké. Ale nejet na mistrovství jenom kvůli tomu, abych si nezkazil pocit ze sezony? To mi přijde...(kroutí hlavou) Nemůžeš se bát, že něco nedopadne. To prostě nejde. Když vezmu olympiádu, bylo to zklamání, ale i nádherný zážitek. Sezona v Pardubicích byla úžasná až do konce.“
I když teď to končí hořce.
„Takový je sport a hokej. Musíš taky někdy prohrát. Tedy ne taky, většinou prohráváš, abys mohl vyhrát. Je potřeba k tomu takhle přistupovat. Prohry tě učí a formují. Pokud si z toho vezmeš to správné, je to jenom dobře.“
Máte chuť se rozloučit s národním týmem jinak, než porážkou?
„Rád bych, ale uvidíme. Začne nová sezona, budu se připravovat. A budou nové cíle… Jak už jsem říkal, za mě mají být v nároďáku v danou chvíli nejlepší hráči. Pokud mezi nimi budu, tak v reprezentaci budu. Pokud ne, nebudu. To je jednoduché. Mám na další dva roky smlouvu, budu se snažit dělat všechno, aby to bylo tak, jak chci.“
Jak se fyzicky cítíte po takovém zápřahu?
„Fyzicky to nejde říct. Je to dlouhé, ale záleží, jak se zápasy vyvíjí, jaký hokej se hraje, jak ti všechno funguje. My se na mistrovství na všechno strašně nadřeli, chyběla lehkost, chemie v lajnách. Bylo to náročné na hlavu. Každý zápas je vyrovnaný, rveš se o výsledek, pak hlavu připravuješ na další zápas. Ale na druhou stranu to je to, proč hokej hraju. Já to miluju. Kdybych to neměl rád, tak bych nedělal věci, které to obnáší okolo. Ten lehký stres, příprava a ty velké zápasy, proto to dělám. Když se ti pak nepovedou, zklamání je velké, ale to k tomu patří.