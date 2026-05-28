Rulík: Bál jsem se, že nepostoupíme do čtvrtfinále. Vadí mu názory expertů, kteří netrénovali
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Přišel mezi novináře a vybídl je: „Tak pojďte do mě.“ Kouč Radim Rulík pak po čtvrtfinálové porážce s Finskem (1:4) přes 25 minut odpovídal, nevyhýbal se ani ožehavým tématům. Hlavně děkoval hráčům, kteří s ním absolvovali celou jeho éru. I těm na šampionátu. Podle svých slov se z deseti procent netrefil v nominaci, ale konkrétnější být nechtěl. Na závěr poděkoval i novinářům za spolupráci. „A jestli bych něco poradil nástupcům? Vůbec se neodvažuju někomu radit. Myslím, že ve třech čtvrtfinále jsme neuspěli, takže není prostor pro radu,“ uvedl kouč sebekriticky. Pavouk play off MS v hokeji 2026 >>>
Připustil, že měl obavy, aby tým vůbec dostal do čtvrtfinále! Mluvil už uvolněněji než během turnaje, spadl z něj bojový mód. „Ale to bylo tím, že jsem byl na živém rozhovoru v České televizi a vůbec nic jsem v tom rámusu neslyšel. To se lidi asi pobaví,“ pousmál se.
Začněme hodnocením zápasu, co bylo v úvodu špatně?
„Někdy to tak bývá. Přesun do Curychu, nebyli jsme na ledě, celou první třetinu nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. A Finové odskočili na 2:0, uklidnili se. I přes to, že jsme se od druhé třetiny zlepšili, nestačilo to. Nohy a to nastavení jsme potřebovali mít od první třetiny. Stojím za mužstvem, že to chtělo. Takhle to prostě bývá. Ale ten přesun a strašně těžký zápas s Kanadou se na tom podepsal.“
Nebylo to i tím, že každý zápas na šampionátu byl těžký? Tým hrál nadoraz všechno?
„Tady je třeba si spíš uvědomit, proti komu hrajeme. První dvě lajny Finů z NHL, to je prostě neskutečná kvalita a úroveň. Nejen v dovednostech, ve všech ohledech. Možná tam byl trochu větší respekt, než by měl být, ale to tak je. Mužstvo bylo složené z hráčů, kteří byli ochotní jet. Já jim musím dát jen kredit. Klukům, co byli na všech akcích, třeba i na olympiádě. Mladí se snažili, co mohli. Kdybychom měli my dvě lajny z NHL taky jako Finové a nechytali se, tak jsme pod kritikou jednoznačně správně. Tady jsme to měli strašně těžké, opravdu to není jednoduché. Je pro mě cenné, že to kluci nezabalili, druhou a třetí třetinu se o to rvali, po tý první to rozjezdili.“
Nemrzí vás, že vaše éra po zlatu v Praze končí nevýrazně?
„Vůbec. To je sportovní život. Já jsem šťastný za to, že jsem mohl být tři roky u nároďáku. Chtěl bych poděkovat hráčům, realizačnímu týmu, všem, protože ta spolupráce byla skvělá. Vím, že veřejnost si výsledky přeje. To je jasné, na to má právo. Z historie to nemůže být jinak. Těch hráčů v Americe ale nemáme tolik. Když odmítnou nebo z osobních důvodů nepřijedou, tak je strašně těžké konkurovat.“
Jak jste viděl současný tým na šampionátu?
„Já za tímhle mužstvem stojím, to pozor. Byli tu mladí kluci, velice důležití pro budoucnost českého hokeje. Já tady nejsem jen pro výsledky, chci je, hráči taky, ale je třeba zabudovávat mladé kluky v momentě, kdy to jde. A teď byl rok, kdy to šlo. V tu chvíli se pro ně otevřel prostor, já jsem s nimi maximálně spokojený. Nejsme v situaci, kdy můžeme sbírat úspěchy každý rok. Když to přijde, musíme to přijmout s maximální pokorou.
Dostal se tým podle vás na maximum?
„Úplně na rovinu řeknu, že jsem měl před mistrovstvím strach, abychom vůbec postoupili do čtvrtfinále.“
Až tak?
„Ano, až tak. Když jsem viděl, jak Slováci hrají ve skupině... Hráli opravdu výborně, věděl jsem, že půjde do tuhého, že to nebude jednoduché. Kór když jsme ztratili zápas se Slovinskem, kdy jsme měli jasnou převahu, ale nedali jsme gól. To taky svědčí o tom, že jsme neměli takovou produktivitu. Špičkově jsme se zvládli připravit na Švédy, to jsme vůbec neočekávali, protože měli v Euro Hockey Tour neskutečný rok. Dali tam také mladé kluky jako my, což hrálo v nás prospěch, nebylo to tak jednoznačné, jak mohlo být.“
Norové nebyli druzí ve skupině náhodou
Takže jste si po vítězném zápase se Slovenskem oddechl? Že tým míří za postupem?
„Musím říct, že jo. Slováci byli od půlky zápasu lepší, rychlejší, měli větší energii, dotahovali, cítili šanci. My jsme to uhráli. Klíčový zápas.“
A co Norové?
„Někde jsem četl, že jsou papírově slabší soupeř. Ani náhodou! V tomhle složení, co byli a co jsme my, ani náhodou. (říká důrazně) Kdybychom měli Pastrňáka, Nečase, Paláta, Kämpfa, tak v tu chvíli by byli slabší. Ale teď ne. Mají výborné hráče. Jen lidé nevědí, v jakých ligách hrajou, v jakých rolí, jak jsou úspěšní, tak si myslí, že jsou slabší. Nejsou, ani náhodou. Ten tým byl druhý ve skupině a nebyla to náhoda.“
Co vám nejvíc utkví v paměti z vaší reprezentační éry?
„Nejvíc poděkováním hráčům, kteří s námi byli celou dobu. My jsme začali v listopadu 2023, na tom turnaji bylo šest hráčů z tohoto týmu. To je neskutečný, nikdy neodmítli reprezentovat. Mluvím o Lukáši Sedlákovi. Nebo Roman Červenka nikdy velkou akci neodmítl. Dávám jim kredit, poděkování. Jestli mi něco utkvělo, tak je to úcta k těm hráčům.“
Jste rád, že jste zažil jeho éru? A věříte, že pořád má reprezentaci co dát?
„Smekám před ním, je to neskutečný kluk, výborný profesionál. Neskutečný charakter a přál bych každému trenérovi, aby měl v týmu takového hráče. A nejen jeho, protože Lukáš Sedlák je taky obrovský dříč. Jsem rád, že nám nikdy neodmítli a chtěli vždycky reprezentovat a mají velký podíl na tom, že jsme čtvrtfinále udělali. A ještě Filip Hronek je pro mě důležitá osoba, aby pomohl zapracovat mladé kluky, dal jim rady, předal zkušenosti. Zklidnil je, aby nezmatkovali. Byl jsem rád, že jeli, ač věděli moc dobře, že tým nebude extra silný. Roman a Lukáš udělali titul, mohli zůstat doma, dát si drink, koukat na to v televizi a říkat: Ti to hrají hrozně. Neudělali to a jeli sem dřít.“
Což je třeba ocenit.
„Určitě ano.“
Zažil jste v reprezentaci i Jaromíra Jágra, když jste vyhráli zlato ve Vídni. Má Červenka už podobný vliv na tým?
„O tom nedokážu mluvit, kdy Jarda něco řekl. On nejvíc dal týmu na ledě výkonem, kdy to strhl na sebe, ale Roman... Není to Jarda Jágr, ale dá se k němu přirovnat, že se v těch letech dokáže připravit, dokáže všechno hodit za hlavu a vidět jen sportovní výkon pro ten tým.“
Sikora? Má to širší souvislosti
Vzal byste s odstupem víc mladých hráčů?
„Tuto odpověď si nechám pro sebe. Myslím, že jsem nominaci z devadesáti procent trefil, deset tam lavíruje. Očekával jsem trošku něco jinýho od těch 10 procent, ale to je hokejový život.“
A těch deset procent – míří na mladé hráče, nebo ty zkušenější?
„To je otázka, která zůstane ve mně, kterou nebudu vůbec rozvíjet. Mám úctu k těm klukům. I ti, kterým se nedařilo, určitě nepřijeli s tím, že tady nenechají všechno. Ale prostě se nepotkali s formou.“
Nechyběl třeba třinecký mladík Petr Sikora? Že by dodal drive a energii?
„Na to bych měl odpověď, ale nechci se do toho zamotávat. Má to širší souvislosti.“
Chtěl byste se někdy ještě vrátit k národnímu týmu?
„Vůbec nevím. Nebudeme se bavit, jestli bych si to přál, nebo ne. Se všemi trenéry jsme se rozloučili, s hráči taky. Účinkování u národního týmu pro nás skončilo. Nesmírně jsme si toho vážili. Ale je to sport, není vždycky úspěch. Ale měli jsme velmi dobrou atmosféru, nejen v realizačním týmu, ale i s kádrem. Možná je to něco, co může člověk zažít jednou za život. Ale tím to končí a budeme se soustředit na další práci.“
Působíte uvolněně, jako by z vás spadlo to největší napětí.
„To je váš pocit. Myslím, že mě nic nespadlo. Mrzí mě, že jsme to nezvládli, i když jsme věděli, proti komu hrajeme. Ale zažil jsem několikrát, že i proti favoritovi se dá uspět. Věřil jsem do poslední chvíle.“
Myslel jsem to tak, že už jste nebyl v tak bojovném módu jako během turnaje…
„Po rozhovoru s Českou televizí bojovný od odpadl. (směje se) Já jsem vůbec neslyšel otázky a do druhýho ucha mi šel ten buben a ta muzika, vždyť to slyšíte. Proti světlu jsem nic neviděl, to si smlsnou posluchači.“
Hrát hokej a trénovat dvacet lidí, je podstatný rozdíl
Co vám celkově reprezentace dala?
„Nedokážu to říct veřejně. Mediálně jsem furt propadal, snažil jsem se zlepšovat, ale nebylo to asi vidět.“
Je těžké pro trenéra pracovat v prostředí, v němž je hodně podcastů, spousta názorů? Snažíte se podvědomě ukázat, že máte pravdu vy?
„Dřív taková doba nebyla. Je strašlivá škoda, že dostávají prostor lidi, kteří nikdy netrénovali. Protože hrát hokej a trénovat dvacet lidí, je podstatný rozdíl. Zeptejte se Tomáše Plekance, aby porovnal, když byl hráč, a když je trenér. Nebo Miloslava Hořavy, jaké to je. Nebudu říkat, co vám řeknou, to se musíte zeptat, ale pro mě je směrodatné, když mluví trenér. Ten, který má něco za sebou: pan Vůjtek, Pepa Jandač, kdokoliv z nich. To je pro mě relevantní názor, kdy nějakým způsobem souhlasím, nesouhlasím, inspirace, nebo ne. Všichni ostatní lidi, kteří nic nedokázali jako trenéři? Od nich to není relevantní názor. Abych mluvil, jak to má být, co se má udělat… To bych mohl mluvit obecně o České republice, kritizovat všechno od začátku do konce. Ale udělat to, postavit se za to, vyřešit problém a pracovat? Diametrální rozdíl. Tyhle podcasty a lidi, co nestáli na střídačce, nebo neuspěli… (kroutí hlavou) Mají prostor, což respektuji. Ale neposlouchám je ani nečtu.“
Něco se k vám musí dostat, ne?
„Něco jo, čtu nadpisy, to mi stačí. Dál už ne. To k tomu patří. Strašně mě mrzí, že když si vezmeme posledních několik let, tak kolik jsme měli draftovaných hráčů? To je odraz toho, kolik hráčů máme potenciálně pro NHL. Samozřejmě se dostanou někteří bez draftu, objeví se kolem 22, 23 let. Oni je vezmou na farmu, třeba Postava, Zajíček, Blümel, Rychlovský. Rozumíme si? Najednou začnou ztrácet ambice. Jsou tam první rok, druhý, třetí, dostanou pár zápasů, pošlou ho nazpátek a on se urazí. A pak přestane, protože si myslí, že by tam měl bejt, není. Řeší svůj vlastní problém. Všecko je jinak a je strašně těžké, aby se tam kluci dostali. Když budeme mít v prvním kole draftovaných pět hráčů po deset let, a v dalších kolech další hráče, tak se o ně postarají.“
Takže to má širší souvislosti?
„Hodnotíme mistrovství, což je v pořádku. Ale jestli chceme budoucnost, musíme pracovat, abychom měli co nejvíc špičkově připravených 18letých kluků, kteří se na draft dostanou. Což by teď mohlo vyjít. Dvacítka má medaili, teď osmnáctka. Jen to dobře uchopit do budoucna a vytvořit podmínky, aby se hráči začali vychovávat. Zase to bude dobrý, národní týmy budou silné a budou vozit medaile do České republiky, která si to přeje.“