Po faulu na Boucharda se Kanaďané zlobili: Nelíbilo se nám to! Crosby má první gól
Jen si vzpomeňte, jak se s mistrovstvím světa loučili před rokem. Nečekaně, rychle, potupně. Na loňský čtvrtfinálový zmar s domácím Dánskem ale kanadští hokejisté nechali zapomenout, tentokrát už mezi nejlepší čtyřku postoupili. S méně zkušenějšími Američany si poradili hladce 4:0, Sidney Crosby navíc poprvé na šampionátu skóroval. „Předvedli jsme mnohem vyrovnanější výkon po celých šedesát minut," porovnával John Tavares s předešlými duely.
Když v minulém roce Kanaďané propadli ve čtvrtfinále světového šampionátu s Dánskem, ze současné soupisky stáli na straně poražených Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Ryan O'Reilly a Porter Martone. O rok a šest dnů později hráči s javorovým listem na hrudi už podobný kolaps nedopustili, utkání se Spojenými státy si utéct nenechali.
Potíže měli Američané už od prvních střídání, kdy je zámořský soupeř zasypal sprškou střel. Kanadský nápor paradoxně polevil v 7. minutě, kdy hrál favorit pětiminutovou přesilovku. Zapříčinil ji Lindgrenův zásah do oblasti hlavy a krku, po němž se otřesený Evan Bouchard zvedal z ledu těžce. Do dalšího průběhu utkání už nenaskočil.
„Nikdy nechcete vidět jakéhokoliv hráče zraněného. Evan je pro nás nesmírně důležitý. Ostatní teď musí po něm převzít větší zodpovědnost a odehrát i více minut. My to ale zvládneme,“ měl jasno zadák Morgan Rielly.
„Bylo těžké vidět Evana v takové situaci,“ uvedl John Tavares. „Tento hit se nám nelíbil, ale v přesilovce jsme se snažili si vytvářet šance, i když jsme z nich nešli do vedení. Pak jsme dostali další přesilovku a tu už jsme využili,“ pokývl.
Postaral se o to Celebrini, za jehož prudkým projektilem se gólman Devin Cooley jen ohlédl. Další úder si Crosbyho mančaft nechal na prostřední část, v níž se nadvakrát prosadil důrazný Dylan Holloway. Ten před finální přihrávkou Marka Scheifeleho jen uznale smeknul.
S koncem 48. minuty zazářil Jet Greaves. Kanadský gólman se báječně přesunul při pobídce na Matta Coronata a vleže prostor u tyče utěsnil. Právě on byl jednou z hlavních postav zápasu, dohromady totiž pokryl čtyřiatřicet amerických ran.
„Je ohromně klidný, vyrovnaný a zároveň má schopnost číst hru,“ vyzdvihl Greavese spoluhráč Tavares. „Přestože jsme udělali dvě nebo tři velké chyby v obraně, zůstal klidný a vytáhl důležité zákroky, když jsme je nejvíc potřebovali. Jet byl jednoznačně nejlepším hráčem na ledě.“
Razítka při powerplay
Nejen jeho zásluhou držela Kanada vedení až do konce, v úplném závěru navíc dodali razítko za jejím postupem Connor Brown a Sidney Crosby. Hvězdný centr se prosadil vůbec poprvé na turnaji, v základní skupině přitom devětkrát asistoval.
„Oproti předešlým utkáním jsme určitě chytli začátek,“ liboval si Tavares. „Předvedli jsme vyrovnanější výkon po celých šedesát minut. Měli jsme několik šancí, hlavně ve druhé třetině, kdy jsme mohli zvýšit na 3:0 nebo 4:0, ale i jejich brankář chytal skvěle. Celkově jsme s postupem strašně spokojeni, teď chceme až do finále,“ burcoval útočník Toronta.
Obhájce zlata naopak končí už ve čtvrtfinále, americký útočník Matthew Tkachuk se tak zatím vstupu do Triple Gold Clubu nedočká. „Ve třetí třetině jsme hráli opravdu dobře, ale jejich brankář předvedl několik neuvěřitelných zákroků. Celkově ale byli po většinu zápasu lepší, a proto si vítězství zasloužili,“ uznal Tkachuk.