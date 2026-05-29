Experti po konci na MS: Konec iluzí. Jsme opilí zlatou Prahou, říká Vrbata
Rozpačitý dojem z celého šampionátu nenapravili ani ve čtvrtfinále. Čeští hokejisté nestačili na Finy herně ani výsledkově (1:4) a s turnajem se rozloučili před bojem o medaile. Zatímco hráči odpovídali v útrobách stadionu novinářům, v podcastu Zimák už se experti Radek Duda s Radimem Vrbatou ohlíželi za MS. „Z toho, co se dělo na mistrovství letos, zase tak překvapený nejsem. A nebyl jsem ani na olympiádě,“ přiznal Vrbata, mistr světa z roku 2005.
V NHL sehrál i s play off takřka jedenáct stovek utkání, dalších 48 zápasů přidal za reprezentaci. Hokej sleduje hodně pozorně i po konci hráčské kariéry. „Výkon tak nějak odpovídal průběhu turnaje,“ ohlížel se za nepovedeným čtvrtfinále Česka proti Finsku.
S dalším bývalým hráčem a dnes skills koučem Radkem Dudou se shodl, že mužstvu chyběl pohyb. Nejen v posledním duelu, ale v průběhu celého turnaje. „Filozofie Radima Rulíka už od dvacítek byla opačná. Chtěli mít pohyb, chtěli vytvářet tlak. Nemyslím, že by teď chtěli stát na červené nebo modré a čekat. Ale neměli takový pohyb a nebyli schopní vytvořit tlak na soupeře,“ tvrdil.
Po konci českého působení na turnaji znovu přišla na přetřes nominace. Produktivita vázla, nejúspěšnější český hráč David Tomášek posbíral jen pět asistencí. Znovu vyvstaly otázky, zda neměl hlavní trenér Rulík ještě víc omladit kádr a sáhnout výrazněji do zámořské AHL, případně do juniorských soutěží.
„Ono to ale není zas tak žhavé, že by sis řekl, že jsme mohli vzít deset jiných hráčů. Turnaj je odraz českého hokeje. Jsme opilí zlatou medailí z Prahy a potom se opíjíme medailemi z dvacítek,“ rozpovídal se Vrbata.
„Ale tam je taky potřeba si říct B. Několikrát jsme vyřadili Kanadu, ale chybělo jí pět nejlepších hráčů, kteří už hrají za chlapy. Kdyby si Kanada vzala to nejlepší, dostali bychom sedmičku, jeli domů a o medaili se nebavili. Nejsou tam navíc Rusové, kteří o medaile vždycky hráli. Když se podíváš na globál, nemůžeme být zaslepení tím, že vozíme medaile,“ dodal někdejší hráč Phoenixu.
Co s českým hokejem dál?
Kvůli rozvoji českého hokeje navrhuje, aby se z pohledu reprezentace nekladl takový důraz na všechny turnaje, ale na celé čtyřleté cykly s vrcholem na olympiádě. Raději ohrát talenty, než každoročně usilovat o cenné kovy.
„Bral bych to tak, že začíná nový cyklus po olympiádě. Vytipoval bych pět až sedm zkušených hráčů a k tomu vzal výběr do 25 let, aby se kluci vyhráli a zase jednou medaile vozit mohli. Někdo by měl říct, že vrchol je olympiáda a strategie na mistrovství světa je taková, že vezmeme mladé hráče,“ prohlásil Vrbata.
I nevydařený šampionát ve Švýcarsku může podle jeho slov pomoct mladíkům, jako jsou Matyáš Melovský nebo Marek Alscher. „Máme to hrozně úzké. Říkám v globálu stav českého hokeje. Říkám roky, že to není zas tak žhavé, jak to prodáváme. A to není nic proti hráčům a trenérům,“ přidal někdejší vynikající útočník.
Od nového trenérského štábu Zdeňka Motáka s Pavlem Grossem by si proto přál, aby vytipoval balík mladých nadějí, u nichž vidí potenciál. „Vím, že výsledky nároďáku lidi zajímají, ale kdo si vzpomene, kdo vyhrál nějakou Karjalu? Je to jedno. Bral bych to tak, že ohrávám hráče a zjišťuju, kdo na to má a kdo ne. Výsledek bych bral až později. To bych od nich chtěl,“ zakončil Vrbata.