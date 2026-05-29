Návrat z MS, Rulíka čeká operace. Neudělali jsme ostudu, ohlédl se za roky u reprezentace
Bez famfár a velkolepého přivítání se v pátek před polednem vrátili čeští hokejisté z mistrovství světa ve Švýcarsku. Po vyřazení ve čtvrtfinále na ně na terminálu čekalo klubko novinářů, několik sběratelů podpisů a taky zhruba třicítka dětí, které byly na letišti na exkurzi. Po neúspěchu na šampionátu se s národním týmem rozloučil hlavní kouč Radim Rulík a jeho kolegové. „Hodnocení celých tří let… Řekl bych, že jsme určitě neudělali ostudu,“ rozpovídal se trenér po příletu. Program play off MS v hokeji >>>
Před třemi lety přebíral dospělou reprezentaci v nelehké situaci. Národním tým pod vedením Kariho Jalonena skončil na šampionátu až na osmém místě, v historii samostatné České republiky šlo o nejhorší umístění. Pozvednout výsledky měl Rulík s kolegy. Na domácím mistrovství vybojoval zlato, pak končil dvakrát ve čtvrtfinále a stejně dopadl i na únorové olympiádě v Miláně. Na úspěch z Prahy už se navázat nepodařilo.
„Každý tým a každý rok byl jiný. Začalo to výborně, skvělý první rok, ale potom už jsme na hráče, co byli v Praze, nedosáhli. V NHL nám ubývá hráčů, dostávají prostor další. Je potřeba i troška trpělivosti, do budoucna to budou dobří hráči. Národní tým bude zase atakovat nejvyšší příčky. Ale nám se to podařilo ze tří let jenom jednou. Jsme za to strašně rádi,“ ohlížel se Rulík na konci reprezentační mise.
„Olympijské čtvrtfinále s Kanadou byl skvělý zápas, na který taky dlouhou dobu nezapomenu. Celkově bych řekl, že jsme za tým pracovali a snažili se ho maximálně připravit na jednotlivá utkání,“ dodal.
Už delší dobu se ví, že hlavní kouč reprezentace se spolu s kolegy přesune do extraligového Kladna. Ze stávajícího štábu trenérů odpadne pouze Jiří Kalous, který má povinnosti v konkurenčních Karlových Varech. Ještě před startem nové kapitoly však čeká na Rulíka nepříjemnost v nemocnici.
„Jdu na operaci. Budou mi měnit koleno. Jsou to nějaké tři měsíce, pokusím se za dva dát dohromady tak, abych od 1. srpna mohl nastoupit na led v klubu,“ prozradil zkušený trenér.
S národním týmem se rozloučil pátým místem ze Švýcarska. Češi na šampionátu porazili Dány, Švédy, Italy a Slováky a padli se Slovinskem, Norskem, Kanadou a Finskem. Předvedená hra fanoušky nepřesvědčila, na ledě to drhlo. „Samozřejmě jsme chtěli hrát o medaile, to bez diskuse, ale kvalita soupeřů byla opravdu na vysoké úrovni. Na mistrovství jsme měli dobré zápasy, slabší zápasy a ve čtvrtfinále byl soupeř vyspělejší, vyzrálejší. Jednoznačně byla kvalita víc na jejich straně. Zaslouženě Finové vyhráli,“ přiznal Rulík.
Ještě před turnajem se na něj ze strany veřejnosti valila kritika, že nepovolal více mladých hráčů. Talenti jako Marek Alscher, Matyáš Melovský nebo Tomáš Galvas na turnaji příjemně zaujali. „Ani jeden z mladých hráčů nemůžu říct, že by zklamal. Naopak. Ukazovali se ve velmi dobrém světle a ještě se lepšili zápas od zápasu. S výkony, které podávali, jsem byl spokojený,“ chválil hlavní kouč.
Přesto se mu nepodařilo během celých dvou týdnů najít vhodné složení týmu. Během turnaje opakovaně zaznívalo, že v lajnách není chemie mezi hráči, ani časté šachování s podobou formací nezabíralo. „Snažili jsme se najít optimum. V některých zápasech to nevypadalo vůbec špatně, jiné byly slabší,“ uznal Rulík.
„Turnaj je krátký, nebylo moc času budovat vazby. Snažili jsme se hrát v systému, co se po nás chtěl. To, jestli si s někým na ledě sedneme, nebo ne… Na to se nemůžeme vymlouvat, že jsme si nesedli. Měli jsme systém, byla šablona, co jsme chtěli hrát. Když se dodržuje, můžu hrát s kýmkoliv. Ale hodně zápasů se nám nedařilo šablony držet, byly tam nějaké výpadky a soupeři to trestali,“ dodal k jeho slovům útočník Melovský.
Na šampionátu zažil premiéru, během osmi zápasů bral dvě asistence a zaujal vyspělým výkonem na čerstvých 22 let. Po letním odpočinku vyrazí za oceán bojovat o místo v NHL. Do reprezentace a na mistrovství světa se bude moct vrátit pod novým velením. Kormidlo převezmou Zdeněk Moták a Pavel Gross, zatímco na Rulíka čeká návrat na klubovou scénu.