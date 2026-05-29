Ve Švédsku řeší krach na MS: špatné starty, divné nominace... Kouč Hallam? Neúspěšná volba
Zažili podobný světový šampionát jako česká reprezentace. Švédové vyhráli ve Švýcarsku jen polovinu zápasů, do posledního utkání ve skupině bojovali o postup do čtvrtfinále a v něm se s turnajem rozloučili. Skončilo tím čtyřleté angažmá trenéra Sama Hallama a na severu Evropy převažuje názor, že šlo o zklamání. „Čtyřletá éra se dá shrnout jako selhání. Sam Hallam nebyl úspěšná volba,“ píší švédská média. Program play off MS v hokeji >>>
Podobně jako český kouč Radim Rulík si maloval veselejší rozlučku s reprezentací. Hlavní trenér Švédska Sam Hallam měl na letošním MS k dispozici deset hráčů z NHL, povolal největší talenty, ale s týmem skončil po nepovedeném vystoupení už ve čtvrtfinále. Za čtyři roky ve funkci si z šesti vrcholných akcí odvezl tři bronzy. To je pro ambiciózní Tre Kronor málo.
„Reprezentace na tom není lépe než v roce 2022, kdy ji převzal. Právě naopak. Jako hlavní trenér má velký podíl na tom, že Švédsko v posledních letech ztratilo hodnotu a postavení,“ píše novinář Adam Johansson ve svém sloupku pro web Expressen.
Během čtyř let na lavičce absolvoval Hallam se Švédy čtyři světové šampionáty, olympiádu a prestižní turnaj 4 Nations. Na něm skončil jeho výběr třetí za zámořskými velmocemi, další dva bronzy bral na MS, když vždy pomýšlel na nejvyšší příčku. Na ZOH i na zbylých dvou šampionátech vypadli Švédi už ve čtvrtfinále.
„Sam Hallam byl trenérem národního týmu na šesti velkých turnajích a nikdo si za tu dobu nevzpomene na jediný světlý okamžik,“ kritizuje Johansson. „Špatné starty, divné nominace a hrozné porážky se staly synonymem k představením Tre Kronor,“ vyjmenovává problémy posledních let.
S podobnými slovy se ve Švédsku a tamních médiích setkáte často. Po dalším neúspěchu převažuje kritika a velmi často míří právě ke končícímu kouči. „Poslední čtyři roky se dají hodnotit jako selhání,“ přidává se deník Aftonbladet.
Vedle sportovních neúspěchů a pádů na velkých turnajích Švédové vyčítají Hallamovi i špatnou komunikaci s veřejností a vztahy s médii. „Tre Kronor nikdy nebyli vzdálenější lidem než dneska. Bohužel Sam Hallam bude vzpomínaný spíš kvůli svým roztržkám s novináři a experty v televizi než kvůli působení na lavičce,“ přidává Johansson.
Samotný Hallam se po konci na šampionátu rozpovídal o roli švédského trenéra a o tom, co obnáší. „Celkově je tahle role zastaralá. Máte jednoho člověka, který se stará o všechno. Takhle to není nikde jinde. Podívejte se na Kanadu a Spojené státy, které sem přijíždějí s několika manažery a rozdělují si různé věci. Hokejový svět teď vypadá úplně jinak,“ posteskl si.
„Říkám si to už nějakou dobu. Hokejový svět se velmi změnil. Doufám, že probíhají nějaké nápady ohledně modernizace,“ dodal.
Pokud k úpravám kompetencí u švédské reprezentace skutečně dojde, Hallam už u toho nebude. Od příští sezony se domluvil se švýcarským klubem Servette Ženeva. Staronovým koučem švédské reprezentace se stane Rikard Grönborg, na střídačku národního týmu se postaví po sedmi sezonách na klubové úrovni ve Švýcarsku a Finsku.
Za úkol bude mít navázat na tehdejší úspěšné roky. Jako trenér má ve sbírce tři zlata, stříbro a tři bronzy z MS. Navrch skončil druhý na olympiádě. „Budoucnost je neuvěřitelně světlá. Máme tu skupinu hráčů, kteří budou rozdíloví. Máme taky dobré jádro hokejistů, kteří můžou bojovat o medaili na každém šampionátu,“ vykládal po čtvrtečním vyřazení Hallam.
Švédsko pod vedením Sama Hallama:
- MS 2023: 6. místo
- MS 2024: 3. místo
- 4 Nations 2025: 3. místo
- MS 2025: 3. místo
- ZOH 2026: 7. místo
- MS 2026: 7. místo