Z pískání na hráče mi nebylo dobře, netají Hadamczik. Hodnotí MS a mluví o nástupci Šlégra
Švédsko na kolenou po dychtivém českém snažení. Výborný nástup proti Kanadě. A dál? Dál bylo pozitivního pomálu, rozpaky převládají. Hlavně po výbuchu s Norskem. „Bylo to divné mistrovství. Nejen z naší strany,“ netají Alois Hadamczik, že má z šampionátu smíšené pocity. „Ale Radimu Rulíkovi a jeho kolegům za ty tři roky děkuju, udělali práci,“ vidí za nimi hlavně pražské zlato. A až pak tři čtvrtfinálové odchody ze scény. Program play off MS v hokeji >>>
Konečné páté místo na turnaji ve Fribourgu a Curychu je ještě lichotivé. S ohledem na předvedenou produkci, která zdejší národní mužstvo vrátila o pár let dozadu, kde si český hokej myslel, že už není. Jako třeba po MS 2021 nebo dva roky poté, kdy právě šéf svazu Alois Hadamczik odvolával Kariho Jalonena, aby jej nahradil Radimem Rulíkem. V rozhovoru pro iSport Premium naťukne i jméno možného nástupce Jiřího Šlégra v pozici generálního manažera áčka.
Co říkáte výkonům a celkovému umístění na šampionátu?
„Z celého mistrovství mám divný pocit. Samozřejmě, že se nejvíc zaobíráte naším týmem, ale sledujete i ostatní. Hlavně Američané mě vůbec nepřesvědčili, přijeli s nedůstojným mužstvem. Oproti Švédům, kteří dali do kupy silný celek s výbornými hráči, chyběla jim však zarputilost. Ale oceňuju, že oba mladé kluky Björcka a Stenberga pořád hráli a tlačili do velkých rolí. Přišlo mi, že celý výkon chtějí stavět hlavně na nich, na osmnáctiletých útočnících. Ostatní byli ve stínu.“
A Češi?
„Páté místo a předvedená hra nebylo to, co bychom očekávali a co historie českého hokeje žádá. Snaha se nedá upřít, ale musíte tomu dát i něco navíc. Bohužel to úplně nepřišlo. Nechci rozebírat jednotlivá utkání, ale celkově se mi na to nedívalo dobře. Jakmile na kluky začali lidi pískat, nebylo mi příjemně. Nesmíme to brát na lehkou váhu, řada věcí je k zamyšlení. Od trenérů očekávám pečlivou analýzu pro výkonný výbor.“
Radim Rulík často mluví o vyšší kvalitě druhých týmů, v jeho analýze se budete chtít dozvědět víc, předpokládám.
„Určitě nechci, abychom při probírání našich výkonů skončili u toho, že jiní přivezli víc hráčů z NHL. Jde o naši hru a ta se mi nelíbila. Scházela stabilita výkonů, docházelo ke spoustě změn. Hodnocení hráčů nechám na jiných, každý trenér by asi vsadil na trochu odlišný tým.“
I vy?