Předplatné

Přijeli mladí, ale... Bez souhry a výmluvy po Norsku. Proč Češi skončili ve čtvrtfinále?

Video placeholder
ZIMÁK s Dudou a Vrbatou: Jalovost, couvání, výbuch. Ale i dobrá facka. Jak teď v Česku dál? • Zdroj: isportTV
Zklamaný Roman Červenka po prohře 1:4 s Finskem ve čtvrtfinále
Zklamaný Jakub Flek po prohře s Kanadou
Josef Kořenář v akci ve čtvrtfinále
Trenér české reprezentace Radim Rulík
Trenér národního týmu Radim Rulík na střídačce během zápasu s Kanadou
Josef Kořenář v brance před čtvrtfinále proti Finsku
Kouč Radim Rulík neskrýval emoce.
10
Fotogalerie
Zdeněk Janda, Patrik Czepiec
MS v hokeji
Vstoupit do diskuse (2)

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Vyčerpávající sezona je konce. Bez oslav. S otazníky. A s oprávněným pocitem, že celý světový šampionát vyšuměl z českého pohledu do ztracena. Proč? Deník Sport se snaží poukázat na věci, které se povedly. Ale pochopitelně především na ty, co se nezdařily. Národní tým vypadl ve čtvrtfinále a bere konečné páté místo. Poslední zápas na nejostřeji sledované hokejové pozici v Česku absolvoval kouč Radim Rulík, žezlo přebírá Zdeněk Moták. Ten už sbíral zkušenosti na místě, ale jak to vlastně působilo? Nechme obecné otázky, které se řeší. Že bez většího zapojení zámořských hráčů nemůže český hokej pomýšlet na to, aby pravidelně vyhrával mistrovství světa. Ani aby vozil medaile. Jaká byla tříletá éra Rulíkova realizačního u reprezentace? Zaměříme se na to, co (ne)klapalo přímo ve Švýcarsku. Program play off MS v hokeji >>>

PLUSY: Zapojení mladých hráčů

Pro někoho pořád málo. Přesto nemůžete říct, že by Radim Rulík při vlastní rozlučce na mládí rezignoval a volil jen cestu vysokých ambic. Do mužstva vzal Jaroslava Chmelaře (22), Matyáše Melovského (21), Marka Alschera (22), Tomáše Cibulku (22) i Tomáše Galvase (20). Pro všechny šlo o vesměs vyvedenou premiérovou akci. Obstáli, čehož si všiml také kouč. Ze jmen, která se dlouho skloňovala, tak scházel snad jen třinecký centr Petr Sikora.

„Na to bych měl odpověď, ale nechci se do toho zamotávat. Má to širší souvislosti,“ pověděl Rulík, když po vypadnutí dostal dotaz na kapitána stříbrné dvacítky. Vzít na MS hodně mladý celek má v cílevědomém českém prostředí svoje limity. Ale určitě je prostor, aby noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross ohrávali novou krev ještě víc při turnajích Euro Hockey Tour. Tam by o výsledky mělo jít až na druhém místě.

Ale obětovat celý šampionát? Na to v rozhovoru pro deník Sport upozornil i někdejší reprezentant Jan Kovář. „Veřejnost chtěla omlazení, že o výsledky nejde. Ale když se vypadne, najednou kritizují, že nejsou výsledky,“ uvedl účastník sedmi šampionátů.

PLUSY: Skvělá odpověď se Švédy

Pokud si mají reprezentanti kromě naštvanosti z vyřazení ve čtvrtfinále odnést z turnaje jen jeden pozitivní pocit, pak to musí být utkání se Švédskem. A přístup, s jakým správně zareagovali na předešlé trápení se Slovinci. Nenechali, aby je to zdeptalo. Naopak se nadechli. Než se proti Seveřanům vyfauloval Jan Ščotka, předvedli Češi mimořádnou jízdu, jaká už se ve zbytku turnaje neopakovala. Po 13 minutách vedli 3:0, navíc jim ještě trefu Jiřího Černocha sebral rozhodčí necitlivým odpískáním situace, kdy byl kotouč zcela jasně ve hře.

Mužstvo rubalo, bylo u všech puků dřív, a než nastaly švédské přesilovky, soupeř jenom koukal. Proti Švédsku se obdobný nástup nevydaří často. A ve výsledku šlo o základ tříbodového zisku, který posunul národní tým mezi osmičku nejlepších. „Upřímně jsem se před turnajem bál, jestli uděláme čtvrtfinále,“ prozradil Rulík. Ať dokázal tým na Švédy nažhavit jakkoliv, tady uhrál účast mezi osmi. To se zpětně ukazuje jako klíčové. Stejně jako vybojovaná výhra se Slovenskem.

PLUSY: Opět přijeli lídři

Ruku na srdce – i když je mu čtyřicet, pro reprezentaci je stále klíčový hráč. Roman Červenka ukázal sílu nejen na ledě, ale hlavně v kabině. Mužstvo, v němž bylo osm nováčků na MS a spousta mladých hráčů, musel někdo vést. V tom je třeba dát kredit Rulíkovi, že si získal důvěru svých lídrů, kteří dorazili fárat i na konci extrémně náročné sezony. Vedle kapitána jsou to i Lukáš Sedlák, Filip Hronek, Michal Kempný a Jakub Flek.

„Smekám před ním, je to neskutečný kluk, výborný profesionál. Neskutečný charakter a přál bych každému trenérovi, aby měl v týmu takového hráče,“ řekl Rulík o Červenkovi, jenž na svém rekordním třináctém šampionátu posbíral 5 bodů (2+3). A hlavně se Sedlákem mladým ukázali detaily, které jsou klíčové, aby mohl tým uspět. Teď se to nepodařilo, ale do budoucna je to pro ně obrovská škola.

Pokud by přijelo ještě víc mladých, třeba by tým měl větší energii. Ale bez lídrů by to mohlo dopadnout ještě daleko hůř. Také na to je potřeba myslet a palec nahoru pro Rulíka. I Červenku. „Roman a Lukáš udělali titul, mohli zůstat doma, dát si drink, koukat na to v televizi a říkat: Ti to hrají hrozně. Neudělali to a jeli sem dřít,“ vystihl to trenér.

MINUSY: Souhra se neobjevila

Hledalo se, hledalo, ale nenašlo. „Chyběla nám součinnost, aby útočné formace vypadaly synchronizovaně. A není to jen o útocích, protože v dnešním hokeji hraje celá pětka. Nějak nám to vždycky nenavazovalo dohromady,“ popisoval slabší chemii pardubický šampion Sedlák. Vedle něj se během základní skupiny a pak i ve čtvrtfinále prostřídali Matěj Blümel, Martin Kaut a Daniel Voženílek. Ale s žádnou variantou elitní brázda, doplněná Červenkou, trvalý úspěch neslavila.

Trenérský štáb míchal také s přesilovkovým složením, několikrát změnil personální obsazení jednotlivých formací. Usazoval hráče na tribunu, pak je posílal zpátky na plac. Pocit, že za celou dobu nenašel klíč, ovšem přetrval. Ideální složení a nastavení se nenašlo ani pro klíčové čtvrtfinále s Finskem. Hlavně úvod byl hrozivý.

„Chvilkami jsme hráli naivně, rozházeně. To stojí ještě víc sil. Je to složitý. Blbě se vysvětluje… Snažíš se jezdit, ale jezdíš od ničeho k ničemu,“ vystihl to matador Červenka. Možná trenéři měli při výběru koukat na to, jestli mezi hráči může vzniknout chemie. A dát je do takových rolí, které jsou jim blízké a jsou v nich nejvíc užiteční.

MINUSY: A zase se řeší: Makali, nemakali?

Citlivé téma, které se objevuje po každém nepovedeném MS. Zvlášť v dnešní době, kde vox populi díky sociálním sítím má silnější hlas. Takže se ozývá: „Podívejte se na ně, jak nebojovali! Nenechali tam srdce!“ Někdy se to mohlo zdát, jenže souvisí to i s výše uvedeným bodem. Pokud chybí chemie v lajnách, hráči se nadřou, bruslí, ale nic z toho není. Takže logicky jsou z toho otrávení.

Jde o to, jestli u někoho nešlo o hlubší problém. O celkový přístup. Nejvíc se skloňovalo jméno Matěj Blümel. I o něm se podle zjištění Sportu nejvíc diskutovalo v rámci trenérského štábu. Na šampionát přijel s pocitem, že bude střílet góly, táhnout tým. Jenže nešlo mu to, možná cítil ze strany koučů horší komunikaci, ale to neznamená, že spadne do šedi a nežere led. Sám po turnaji férově bez obalu připustil, že to z jeho strany nebylo ono.

Na druhou stranu – také trenérský štáb by si měl pohlídat, že z každého hráče vyždímá maximum. A že si vybere hráče, od kterých přesně ví, co má čekat.

MINUSY: Porazit (ne)můžete všechny

Jestli kouč Rulík českému hokeji od působení u dvacítky po áčko v něčem velmi prospěl, byla to změna mentálního nastavení. Mantra, že když se plní správně zvolený systém, porazit se dá každý. V zásadě s jakoukoliv sestavou. Jenže toto až zámořské smýšlení časem vyvanulo. Trenér po turnaji říkal, jaký výběr Norové přivezli, že v českém případě nešlo o porážku s papírově slabším. Poukazoval na Finy s kapitánem Aleksandrem Barkovem. Na kvalitu Kanaďanů Macklina Celebriniho se Sidney Crosbym. A že s jejich pomocí by Češi také slavili.

Kouč může mít určitě pravdu. Přesto by nemělo jít o výmluvu, proč se výsledek neuhrál. Jinak by nikdy žádný fotbalový outsider nemohl složit Barcelonu. A Norsko by dnes nestálo v semifinále MS. Kouč dokonce přiznal, že měl obavy, jestli Češi vůbec postoupí do čtvrtfinále… Což však nevyznělo úplně šikovně. Copak hráčům nevěřil? I kdyby si to myslel, neměl by to takhle veřejně ventilovat. Jde o to, když o tom mluvil před novináři, jestli náhodou z něj pochyby nevytušili během turnaje i sami hokejisté.

A není moc horších věcí, když hráči vycítí u koučů pochybnosti. A ještě dodatek: český hokej by neustále měl mít medailové ambice. A ne tvrdit, že je úspěch postup do čtvrtfinále.

Malá pochvala

Je třeba ocenit, jak trenér Rulík veřejně vystoupil po posledním zápase. Nevyhýbal se dotazům, nepůsobil podrážděně. Mluvil věcně, na závěr novinářům poděkoval za spolupráci. Během turnajů býval v bojovém módu, odsekával, nelibě nesl kritické otázky. Díval se žurnalistům na akreditace, odkud jsou… Pouštěl se do konfrontací. Tentokrát zachoval nadhled. Rozloučil se stylově. Bylo na něm vidět, jak si práce u národního považoval. Jen on sám ví, jestli i do své rozlučkové akce dal tolik energie jako do těch předešlých. Nebo dokonce ještě víc. Jisté je, že z mediálního hlediska se rozloučil důstojně. Výsledkově už to nebyla taková sláva.

Ale zase je třeba se ptát: Měl národní celek vůbec na víc?

Jeden otazník

Bylo veřejným tajemstvím, že vztahy mezi svazovým prezidentem Aloisem Hadamczikem a koučem Rulíkem v době před šampionátem výrazně ochladly. Boss se do něj mediálně opřel. Kouč nereagoval, ale necítil, že je prostředí zrovna zdravé. Na šampionát navíc přicestovali noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross. Správná myšlenka, aby nabrali zkušenosti, pomohli. Ale nebylo to nakonec kontraproduktivní? Možná Hadamczik i tímto krokem chtěl dostat končící kouče pod tlak…

Nejspíš ani nastupující trenéři se necítili úplně nejlíp. Dorazili až během šampionátu, bydleli na stejném hotelu. Byli s mužstvem, ale vlastně nebyli… Detail, který není ani jejich chyba, ani končícího realizačního týmu. Mezi nimi jsou vztahy férové, s respektem. Spíš jde o to, jestli to při dobré snaze vůbec přineslo nějaký užitek.

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů