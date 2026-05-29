Přijeli mladí, ale... Bez souhry a výmluvy po Norsku. Proč Češi skončili ve čtvrtfinále?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Vyčerpávající sezona je konce. Bez oslav. S otazníky. A s oprávněným pocitem, že celý světový šampionát vyšuměl z českého pohledu do ztracena. Proč? Deník Sport se snaží poukázat na věci, které se povedly. Ale pochopitelně především na ty, co se nezdařily. Národní tým vypadl ve čtvrtfinále a bere konečné páté místo. Poslední zápas na nejostřeji sledované hokejové pozici v Česku absolvoval kouč Radim Rulík, žezlo přebírá Zdeněk Moták. Ten už sbíral zkušenosti na místě, ale jak to vlastně působilo? Nechme obecné otázky, které se řeší. Že bez většího zapojení zámořských hráčů nemůže český hokej pomýšlet na to, aby pravidelně vyhrával mistrovství světa. Ani aby vozil medaile. Jaká byla tříletá éra Rulíkova realizačního u reprezentace? Zaměříme se na to, co (ne)klapalo přímo ve Švýcarsku. Program play off MS v hokeji >>>
PLUSY: Zapojení mladých hráčů
„Na to bych měl odpověď, ale nechci se do toho zamotávat. Má to širší souvislosti,“ pověděl Rulík, když po vypadnutí dostal dotaz na kapitána stříbrné dvacítky. Vzít na MS hodně mladý celek má v cílevědomém českém prostředí svoje limity. Ale určitě je prostor, aby noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross ohrávali novou krev ještě víc při turnajích Euro Hockey Tour. Tam by o výsledky mělo jít až na druhém místě.
Ale obětovat celý šampionát? Na to v rozhovoru pro deník Sport upozornil i někdejší reprezentant Jan Kovář. „Veřejnost chtěla omlazení, že o výsledky nejde. Ale když se vypadne, najednou kritizují, že nejsou výsledky,“ uvedl účastník sedmi šampionátů.
PLUSY: Skvělá odpověď se Švédy
Mužstvo rubalo, bylo u všech puků dřív, a než nastaly švédské přesilovky, soupeř jenom koukal. Proti Švédsku se obdobný nástup nevydaří často. A ve výsledku šlo o základ tříbodového zisku, který posunul národní tým mezi osmičku nejlepších. „Upřímně jsem se před turnajem bál, jestli uděláme čtvrtfinále,“ prozradil Rulík. Ať dokázal tým na Švédy nažhavit jakkoliv, tady uhrál účast mezi osmi. To se zpětně ukazuje jako klíčové. Stejně jako vybojovaná výhra se Slovenskem.
PLUSY: Opět přijeli lídři
„Smekám před ním, je to neskutečný kluk, výborný profesionál. Neskutečný charakter a přál bych každému trenérovi, aby měl v týmu takového hráče,“ řekl Rulík o Červenkovi, jenž na svém rekordním třináctém šampionátu posbíral 5 bodů (2+3). A hlavně se Sedlákem mladým ukázali detaily, které jsou klíčové, aby mohl tým uspět. Teď se to nepodařilo, ale do budoucna je to pro ně obrovská škola.
Pokud by přijelo ještě víc mladých, třeba by tým měl větší energii. Ale bez lídrů by to mohlo dopadnout ještě daleko hůř. Také na to je potřeba myslet a palec nahoru pro Rulíka. I Červenku. „Roman a Lukáš udělali titul, mohli zůstat doma, dát si drink, koukat na to v televizi a říkat: Ti to hrají hrozně. Neudělali to a jeli sem dřít,“ vystihl to trenér.
MINUSY: Souhra se neobjevila
Trenérský štáb míchal také s přesilovkovým složením, několikrát změnil personální obsazení jednotlivých formací. Usazoval hráče na tribunu, pak je posílal zpátky na plac. Pocit, že za celou dobu nenašel klíč, ovšem přetrval. Ideální složení a nastavení se nenašlo ani pro klíčové čtvrtfinále s Finskem. Hlavně úvod byl hrozivý.
„Chvilkami jsme hráli naivně, rozházeně. To stojí ještě víc sil. Je to složitý. Blbě se vysvětluje… Snažíš se jezdit, ale jezdíš od ničeho k ničemu,“ vystihl to matador Červenka. Možná trenéři měli při výběru koukat na to, jestli mezi hráči může vzniknout chemie. A dát je do takových rolí, které jsou jim blízké a jsou v nich nejvíc užiteční.
MINUSY: A zase se řeší: Makali, nemakali?
Jde o to, jestli u někoho nešlo o hlubší problém. O celkový přístup. Nejvíc se skloňovalo jméno Matěj Blümel. I o něm se podle zjištění Sportu nejvíc diskutovalo v rámci trenérského štábu. Na šampionát přijel s pocitem, že bude střílet góly, táhnout tým. Jenže nešlo mu to, možná cítil ze strany koučů horší komunikaci, ale to neznamená, že spadne do šedi a nežere led. Sám po turnaji férově bez obalu připustil, že to z jeho strany nebylo ono.
Na druhou stranu – také trenérský štáb by si měl pohlídat, že z každého hráče vyždímá maximum. A že si vybere hráče, od kterých přesně ví, co má čekat.
MINUSY: Porazit (ne)můžete všechny
Kouč může mít určitě pravdu. Přesto by nemělo jít o výmluvu, proč se výsledek neuhrál. Jinak by nikdy žádný fotbalový outsider nemohl složit Barcelonu. A Norsko by dnes nestálo v semifinále MS. Kouč dokonce přiznal, že měl obavy, jestli Češi vůbec postoupí do čtvrtfinále… Což však nevyznělo úplně šikovně. Copak hráčům nevěřil? I kdyby si to myslel, neměl by to takhle veřejně ventilovat. Jde o to, když o tom mluvil před novináři, jestli náhodou z něj pochyby nevytušili během turnaje i sami hokejisté.
A není moc horších věcí, když hráči vycítí u koučů pochybnosti. A ještě dodatek: český hokej by neustále měl mít medailové ambice. A ne tvrdit, že je úspěch postup do čtvrtfinále.
Malá pochvala
Ale zase je třeba se ptát: Měl národní celek vůbec na víc?
Jeden otazník
Nejspíš ani nastupující trenéři se necítili úplně nejlíp. Dorazili až během šampionátu, bydleli na stejném hotelu. Byli s mužstvem, ale vlastně nebyli… Detail, který není ani jejich chyba, ani končícího realizačního týmu. Mezi nimi jsou vztahy férové, s respektem. Spíš jde o to, jestli to při dobré snaze vůbec přineslo nějaký užitek.